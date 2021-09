Søn arresteret

Supermodel og fotograf Helena Christensens søn, Mingus Reedus, er blevet anholdt efter at have slået en kvinde i ansigtet

Helena Christensens 21-årige søn, som hun har sammen med 'Walking Dead'-stjernen Norman Reedus, blev fredag aften arresteret.

Mingus Reedus er anklaget for at have slået en 24-årig kvinde i ansigtet under San Gennaro-festivalen i Little Italy på Manhattan i New York.

Det førte til varetægtsfængsling, hvor modelsønnen blev sigtet for voldeligt overfald. Det skriver en række internationale medier - heriblandt Daily Mail og NBC.

Helena Christensen sammen med sin søn Mingus Reedus. Foto: Clint Spaulding / PatrickMcMullan.com

Det påståede offer, som efter sigende er fremmed for Mingus, blev kørt på hospitalet og behandlet for ansigstsskader.

Kendissønnen, der er fulgt i sin berømte mors model-fodspor, er efterfølgende blevet løsladt af myndighederne.

Mingus Reedus' forklaring Ifølge NBC siger han: - Fem piger fulgte efter os, mens de kastede mad på os og råbte. Vi fortalte dem, at de skulle lade os være i fred, men de blev ved med at true med at skade min kæreste og hendes veninde. Ifølge 21-årige Mingus ramte han ved et uheld den 24-årige kvinde, mens han rakte armen ud for at skabe afstand mellem de to grupper efter den første kontakt.

Modelkarriere

Hændelsen sker kun en uge efter, den unge model fik sin debut på forsiden af det berømte modemagasin Vogue.

Mingus Reedus har gået catwalk for både Calvin Klein og Tommy Hilfiger. Han optrådte også sammen med Naomi Campbell på London Fashion Week sidste år.

Mingus på catwalken for Calvin Klein i New York i 2017. Foto: Getty

Tilbage i april medvirkede han sammen med sin mor i en Victoria's Secret Mother's Day-kampagne.

Helena Christensen og Norman Reedus begyndte at date i 1998, og året efter blev de forældre til Mingus.

Parret gik dog fra hinanden i 2003, og Mingus Reedus er Helena Christensens eneste barn.

