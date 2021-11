Søn er alvorligt syg

Jasmin Gabay og hendes forlovede, Nicklas, var ovenud lykkelige over familieforøgelsen, da parret for knap fire måneder siden blev forældre til en lille søn, som er deres første fælles barn.

Nu afslører 'Bagedyst'-finalisten, at ikke alt var lutter lykke, da Elias kom til verden i juli. Han blev nemlig født med en alvorlig og kronisk nyresygdom.

I et interview med ALT for damerne fortæller Jasmin Gabay, at hendes yngste søn er født med en nyre for meget. Foruden Elias har Jasmin sønnen Jonathan på fem år fra et tidligere forhold.

'Det var svært at gå og vente uden at vide, hvad der kom til at ske, og uden at kunne handle. Da lille Elias endelig kom til verden, viste det sig, at han er født med tre nyrer i stedet for to og har en underliggende nyresygdom, der betyder, at han skal være i konstant behandling med penicillin for at forebygge urinvejsinfektioner, der kan være farlige for ham,' sagde hun.

Jasmin har også sønnen Jonathan på fem år fra et tidligere forhold. Foto: Jonas Olufson

De vordende forældre vidste allerede inden fødslen, at deres ønskebarn fejlede noget. Ved en rutinescanning i uge 20 fandt parret nemlig ud af, at der var noget galt med den lille drengs nyre, men lægerne kunne ikke sige, hvad det helt præcist gik ud på.

Det var således først efter fødslen, at det blev klart for lægerne og de fortvivlede forældre, at Elias var født med tre nyrer i stedet for to.

Det siger måske sig selv, men familien på fire fik sig noget af en omvæltning og skulle bruge tid på at lande i deres nye liv med en lille dreng, der var ramt af en alvorlig sygdom.

Familie og venner har dog været til stor støtte for Jasmin Gabay, forklarer hun og tilføjer blandt andet, at hendes mor flyttede ind hos dem for at hjælpe til i hverdagen.

I dag går det heldigvis godt for lille Elias og resten af familien, som er faldet til i deres nye virkelighed.

Ekstra Bladet har forsøgt at indhente en kommentar fra Jasmin Gabay, men det har endnu ikke været muligt.