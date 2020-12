Søn smittet med corona: - Der skal ske noget

Kendisfrisøren Dennis Knudsens lille søn blev testet positiv før jul. Nu ser far og søn frem til et 2021 med mulighed for at kælke og for at byde et nyt familiemedlem velkommen

- Jeg er far på fuldtid. Jeg er på døgnet rundt, lyder det fra frisøren Dennis Knudsen, der den seneste lille uge har levet i tosomhedens isolation, efter at hans knapt halvandet år gamle søn, Lucas, op til jul blev testet positiv for corona efter smitte i sin vuggestue.

Dennis Knudsen: - Min søn har fået corona

- Vi fik en hyggelig far og søn jul, Lucas har det godt, og der er fuld fart på hele tiden. Der skal ske noget. Det er tydeligt at mærke, at han savner sin vuggestue og kammeraterne der. Det ville være herligt, hvis der kom lidt sne - så kunne Lucas få brugt den kælk, jeg gav ham i julegave, siger 57-årige Dennis Knudsen, der har en coronatest-tid i morgen tirsdag.

- Afhængigt af resultatet, og hvor hurtigt jeg får det, kommer min mor forbi og holder nytår med os. Den traditionelle store nytårsfest hos 'doktor Varde' (tv-lægen Charlotte Bøving, red) har jeg meldt afbud til, siger han og fortæller, at han planlægger at servere en klassisk nytårsmenu med kogt torsk for det sluttede selskab.

- Det kan Lucas faktisk gode lide.

- Og hvordan med babyplanerne?

- Der arbejdes på projekt baby, siger Dennis Knudsen, der fik sin søn takket være en amerikansk rugemor, der efter planen også skal være mor til den familieforøgelse, som han håber på bliver til noget i 2021. I år endte 'projektet' ulykkeligvis i en ufrivillig abort.

Lucas skal blive storebror: - Æggene er klar

- Jeg vil meget gerne give min søn en lillebror eller -søster. Min alder taget i betragtning tænker jeg, at det vil være godt, at der er to, der på sigt har hinanden, siger han.

Dennis Knudsens søn er kommet til verden med hjælp fra en amerikansk kvinde, der er politibetjent. Se hende her(+)