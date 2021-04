Sønnen flytter ind på plejehjemmet: Møllehave stærkt svækket

Johannes Møllehave kan ikke længere komme ud af sengen, så nu er hans søn flyttet ind på plejehjemmet for at passe på ham

Johannes Møllehave, 84, har fået selskab i sit hjem på plejehjemmet Ingeborggården på Frederiksberg.

Her er hans søn, 59-årige Tomas, nemlig for et stykke tid siden flyttet ind for at være tæt på sin far døgnet rundt.

– Far er stærkt svækket og kan ikke længere komme ud af sengen, fortæller Tomas.

Det var i 2017, at præsten, forfatteren, foredragsholderen med mere flyttede ind på plejehjemmet. Umiddelbart var det en fin og rigtig beslutning, men under sidste års coronanedlukning blev det til en rigtig trist omgang.

Dengang fortalte Tomas Møllehave til Ekstra Bladet, at hans far følte sig som en burhøne, fordi han hverken kunne komme ud eller modtage besøg, hvilket han havde svært ved at forstå.

Løsningen blev, at sønnen dukkede op foran sin fars altan – ofte med lidt lækkert i en madkurv – og at far og søn dermed fik en smule socialt samvær.

Mere skrøbelig

Siden er Johannes Møllehaves helbred blevet mere skrøbeligt, og i takt med lempelserne af de seneste coronarestriktioner besluttede Tomas Møllehave sig for at flytte ind hos sin far.

– Det føles næsten helt forkælet, at det har kunnet lade sig gøre, siger han.

Og selvom faderen fortsat skranter fysisk, har det i den grad hjulpet på humøret, at Tomas er flyttet ind.

– Far kan ikke så meget mere, men han er for det meste glad. Jeg kan mærke, at det gør en forskel, at jeg er hos ham døgnet rundt, siger Tomas Møllehave.