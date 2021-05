Søren Brostrøm har mistet sin mor

Børnelæge Karin Brostrøm er død.

Det fremgår tirsdag af en dødsannonce i Politiken, og overfor Ekstra Bladet bekræfter familien dødsfaldet.

Annoncen er underskrevet af blandt andre Søren Brostrøm - direktør i Sundhedsstyrelsen og dansk general i kampen mod corona.

Lige som sin efterhånden ret berømte søn, var Karin Brostrøm læge, og tilbage i februar fik hun et glimt af rampelyset, da Søren Brostrøm forevigede og delte på Twitter, at hans mor havde fået det første stik med corona-vaccinen.

Søren Brostrøm har både været i med- og modvind under corona-pandemiens hersken, og selvom han er en voksen mand, har hun undervejs været moderligt bekymret for ham. Det fortalte hun i februar måned i et interview med BT i forbindelse med netop vaccinationen.

- Han siger, at jeg skal lade være at læse avisen. Men det gør jeg nu alligevel. Jeg er dog ikke politisk uerfaren, så jeg ved godt, at oppositionen skal finde et hår i suppen. Så den del er jeg faktisk forberedt på, sagde hun og fortalte, at det hun faktisk var mest bekymret for var, om sønnen fik sin nattesøvn.

Bortset fra opmærksomheden omkring vaccinen har Karin Brostrøm ikke ønsket at optræde i offentligheden og bidrage til fortællingen om, hvem mennesket bag Sundhedsstyrelsens direktør egentlig er. Til magasinet Euroman fortalte han i maj sidst år, at hans mor smækkede røret på, da Billed-Bladet ringede til hende.

Ud over Søren Brostrøm efterlader Karin Brostrøm sig sønnen Peter samt en flok voksne børnebørn. Familien har intet ønske om at udtale sig.

Karin Brostrøm blev 82 år.