Søren Brostrøm: Vil være ukendt igen

Sundhedsstyrelsen er snart et overstået kapitel for Danmarks coronageneral, Søren Brostrøm.

Tidligere i år kunne Brostrøm nemlig fortælle, at han efter otte år som direktør i Sundhedsstyrelsen ville takke af.

Men hvad Søren Brostrøm, så skal kaste sig over er, som han formulere det, et 'rigtig godt spørgsmål'.

- Jamen det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg ved det ikke endnu. Men det kommer sikkert frem snart, nu får vi at se, det kan også være, at jeg bliver arbejdsløs, lød det fra Søren Brostrøm, der fredag var troppet op til premieren på Viaplay-dokumentaren 'Statsministeren Helle Thorning-Schmidt'

Godt to år efter Sundhedsstyrelsens opsigtsvækkende udmelding om dens holdning til sex får direktør Søren Brostrøm nu opbakning fra landets statsminister - det ER godt!

- Engang til oktober så udløber min ansættelse i Sundhedsstyrelsen og så bliver det jo spændende at se, hvad jeg skal, fortsætter han.

En ting ved Søren Brostrøm dog, at han drømmer om.

Nemlig at blive ukendt igen, efter at han nåede ud til alle stuer under coronapandemien, da han tonede frem på skærmen i forbindelse med det hav af pressemøder, der blev holdt af den daværende S-regering.

Søren Brostrøm tonede jævnligt frem på det hav af pressemøder som den tidligere S-regering med statsminister Mette Frederiksen (S) i front holdt. Foto: Jonathan Damslund

- Jeg har været enormt glad for den store opmærksomhed og omsorg, som jeg mødte hos danskerne, men det, der er pointen, det er, at jeg ikke har søgt at være kendt, det har ikke været vigtigt for mig. Så derfor vil jeg gerne være ukendt igen, tilføjede Søren Brostrom, der med sine otte år som direktør i Sundhedsstyrelsen i bliver den længst siddende på posten i 30 år.

Søren Brostrøms kontrakt som direktør i Sundhedsstyrelsen løber til d. 7. oktober 2023. I alt har Brostrøm været en del af styrelsen i 12 år.