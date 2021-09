Søren Malling: Jeg har sagt ja til roller for at betale huslejen

Det har altid været vigtigt for den garvede skuespiller Søren Malling at have friheden til selv at takke ja eller nej til roller.

Men det er først senere i karrieren, at han har lært hvilke projekter, han udfolder sig bedst i både personligt og professionelt.

- Det handler om at mærke efter, og det er først noget, jeg har lært henad vejen. Men endelig har jeg fundet mig til rette i, hvad jeg trives i og har lyst til, siger skuespilleren.

Søren Malling er netop nu aktuel i anden sæson af thrillerserien 'Forhøret', som kan ses på streamingtjenesten Viaplay. I serien genoptager han sin rolle fra første sæson som politibetjenten Richard.

Oprindelig sagde Søren Malling ja til at medvirke i seriens første sæson, fordi den var eksperimenterende og anderledes end andre danske krimiserier, og det univers har han nydt at vende tilbage til.

- Jeg har været i det har game i simpelthen så mange år nu. Jeg er ikke bleg for at takke nej til roller, og jeg har sagt nej til en del, siger Søren Malling.

- Jeg går ikke på arbejde bare for at gøre det og så være ligeglad med det, understreger han.

Skulle betale huslejen

Den kompromisløse tilgang til arbejdet kunne også ses, da han et år efter uddannelsen til skuespiller i 1992 sagde sin faste stilling på Odense Teater op, fordi han ikke brød sig om rollerne.

Han flyttede til København og vendte tilbage til karrieren som murer. Han ville ikke længere gå på kompromis.

- Jeg har da før takket ja til roller for at betale huslejen. Men alle de erfaringer, man får fra de job, tager man jo med sig, forklarer han.

Søren Malling fortæller, at en af de væsentligste årsager til at medvirke i 'Forhøret' var muligheden for at arbejde sammen med Christoffer Boe, som har skrevet og instrueret serien.

De to arbejdede også sammen på TV 2-thrilleren 'Kriger' fra 2018.

Foruden Søren Malling genoptager også Ulrich Thomsen sin rolle fra første sæson, mens Dar Salim, Danica Curcic, Fanny Bornedal, Pernilla August og Olaf Johannessen indtager nye roller i Christoffer Boes dystre univers.

Som Robert De Niro

Søren Malling fik sit helt store gennembrud som Sarah Lunds makker, Jan Meyer, i den første sæson af DR-trilogien 'Forbrydelsen'.

Senest har han udmærket sig i TV 2-serien 'Efterforskningen', hvor han portrætterede den tidligere drabschef Jens Møller, som ledte opklaringen af mordet på den svenske journalist Kim Wall i august 2018.

Men i 'Forhøret' er det et helt andet krimiformat, og det fænger den erfarne skuespiller.

- Forhåbentlig er jeg god nok til, at der er troværdighed, når man ser mig spille en politibetjent så mange gange, som jeg har gjort det. Det er i hvert fald mit håb, at det bliver troværdigt for seeren, siger Søren Malling og tilføjer så:

- Hvor mange gange har Robert De Niro ikke også spillet en gangstertype?

Anden sæson af 'Forhøret' ligger på streamingtjenesten Viaplay, hvor alle afsnittene kan ses i et hug.