Søren Ryges afløser er fundet

I årtier har den folkekære Søren Ryge sendt flere hundrede liveprogrammer fra sin have på Djursland, men nu er det slut.

Og det bliver hans navnebror Søren Vester, der skal gå i hans store fodspor. Det afslører Vester i et opslag på Instagram.

- Vi er ved at lave et nye haveprogram, der kommer til at hedde 'Søren Vesters Have'. Det er et hold fra DR, der kommer til at følge mig næsten live, siger Søren Vester i videoen.

Over for Ekstra Bladet fortæller Søren Vester, at det bliver en umulig opgave at udfylde Søren Ryges fodspor.

'Det kan man ikke, det er en skostørrelse 70', skriver han og fortsætter:

'Vi går rundt i min have og andre gode havefolks. Ligegyldig om du har en altankasse på Frederiksberg eller landbohave i Ringkøbing'.

Programmet bliver sendt fra Søren Vesters bopæl i Thise ved Limfjorden, hvor han bor sammen med sin hustru og to børn bor i en gammel præstegård fra 1886.

Programmet har præmiere 27. maj.

Søren Vester er allerede et populært ansigt i DR-programmet 'I hus til halsen', og er du fan af programmet, har Ekstra Bladet lavet en oversigt over alt det du ikke ser på tv.