Komikeren Dan Andersen havde en historie med fra den inderste privatsfære, da han lørdag aften troppede op til DR's Danmarks Indsamling 2022.

For fokus for indsamlingen var coronakrisens børn, og netop børn ligger den tidligere 'Love Island'-speaker meget på sinde.

Han og kæresten Cille håber nemlig selv en dag at blive forældre, men der kæmpes lidt med de små svømmere, hvorfor parret er i fertilitetsbehandling.

– Jeg har desværre lidt sørgelig, sørgelig sædkvalitet. Jeg gokker i en kop og skal op og aflevere, og så bliver det skudt op i hende, lød det bramfrit fra Dan Andersen til Se og Hør.

Over for ugebladet fortalte han samtidig, at det er parrets andet forsøg, og at de har forsøgt at gøre Cille gravid i lidt over et år.

Skamfuldt emne

Dan Andersen har tidligere fortalt til Ekstra Bladet, at det ikke rører ham at tale om sin dårlige sædkvalitet, da emnet trænger til at blive aftabuiseret.

- Jeg vil mægtig gerne snakke mere om det, for det virker som et skamfuldt emne. Nogle føler sig som mindre mand. Der er mange, som har nedsat sædkvalitet i et eller andet omfang, og det er noget, jeg tror, ikke mange ved noget om, har Dan Andersen tidligere fortalt.

Den guitarspillende komiker er for andet år i træk vært, når Reality Awards afvikles på Docken i København. Det bliver, som Ekstra Bladet tidligere har kunnet fortælle, 18. marts.

