Sofie Linde: Beklager fejl

Sofie Linde indrømmer at have taget fejl af sin alder, da hun startede på Danmarks Radio, men det ændrer ikke ved pointen i talens budskab, fastslår hun

Da Sofie Linde var vært på Zulu Comedy Galla sidste år, fortalte hun, hvordan hun som 18-årig blev udsat for en seksuel krænkelse på DR af en mand, som hun betegnede som en stor 'tv-kanon'.

Men nu er der sået tvivl om værtens alder, da hun blev ansat på DR.

'Jeg har altid været overbevist om, at jeg startede på Danmarks Radio, da jeg var 18 år gammel. Det var jeg ikke. Jeg var 19 år', skriver Sofie Linde i et opslag på Instagram og fortsætter:

'Nu har jeg haft regnemaskinen fremme. Jeg har været i gemmerne og genlæst tidligere kontrakter - og jeg må erkende; jeg har begået fejl, men heldigvis en menneskelig en af slagsen.'

Kulegravning

Baggrunden for opslaget skal findes i en pressehenvendelse fra et medie, som har undersøgt tv-værtens alder, da hun var til den omtalte julefrokost på DR.

Sofie Linde fortæller, at journalisten har gjort sig 'umage' og har i den forbindelse været på hendes gamle gymnasium for at se på årgangsbilleder. Derudover har vedkommende også været i kontakt med DR jura for at dobbelttjekke 31-årige Lindes ansættelsesforhold.

Sofie Linde beklager, at hun tog fejl af sin alder, dengang hun startede på DR. Foto: Mogens Flindt

'Det vil jeg naturligvis gerne beklage - MEN lad mig slå fast, at det ændrer intet ved min pointe i talens budskab. Jeg var nyansat og ung på DR', skriver 'X Factor'-værten.

'Så hey; Beklager, at jeg ikke fik regnet de årstal ordentlig efter. Kikset, bevares. Det var simpelthen ikke med vanilje.'

Sofie Linde forklarer i samme omgang, at hun har valgt at skrive opslaget, fordi tv-værten ikke orker endnu en omgang i 'tabloid-ringen', hvor hun skal forsvare sin troværdighed og intentioner med talen.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Sofie Linde, men det har i skrivende stund ikke været muligt.