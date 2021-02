Sofie Linde har født

31-årige Sofie Linde og Joakim Ingversen, 33, kan kalde sig forældre til to.

'X Factor'-værten har delt et billede på Instagram af det nyfødte familiemedlem og parrets første datter, Trine.

'Og så kom Søs,' skriver Sofie Linde til billedet af de to børn. Samme billede har Joakim Ingversen delt på sin profil, og han afslører her, at fødslen skete i går, torsdag.

Tv-værten afslørede graviditeten i august, hvor hun var vært på Zulu Comedy Galla.

Hun havde både fået en fin kjole og pænt hår - og så havde hun altså også lige lavet en baby, fortalte hun fra og løftede op i kjolen og udbrød, at hun var 'super gravid'.

Sofie Linde viste sin gravide mave frem, da hun var vært på Zulu Comedy Galla 2020. Foto: Mogens Flindt

Sofie Linde kan i disse dage opleves på TV2 hver fredag, hvor hun styrer løjerne under 'X Factor'. Sådan bliver det dog ikke, når årets liveshows går i gang.

Da hun første gang blev mor, fortsatte hun ellers som vært, men denne gang har hun valgt, at hun gerne vil have barsel.

Det fortalte TV2 i slutningen af 2020, hvor man også løftede sløret for, at Melvin Kakooza kommer til at stå i spidsen for programmet, mens Sofie Linde nyder livet som mor til to.

- Og det glæder jeg mig helt vildt meget til. Jeg skal amme, sove og skifte bleer og bare nyde den uden for mange planer. Sidste gang besluttede jeg mig jo for, hvilken mor jeg ville være, inden jeg blev mor. Nu tænker jeg mere, at jeg vil se, hvad der sker, og hilse på barnet først, sagde Sofie Linde for nylig til Ekstra Bladet.

Her fortalte hun også, at det var specielt at være højgravid under coronakrisen, og hun indrømmede, at det påvirkede hende.

- Jeg er rigtig, rigtig, rigtig nervøs. Jeg er helt vildt bange for at få corona og skulle føde alene, sagde hun.

Sofie Linde og Joakim Ingversen stod frem som kærester i 2015. To år senere blev de gift, og i februar 2018 blev de så forældre for første gang.

Via sin presserådgiver oplyser Sofie Linde, at hun ikke har yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt.