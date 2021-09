Sofie Linde klapper i: - Det bliver simpelthen ikke nu

Sofie Linde ønskede ikke at tale om Zulu Comedy Galla, da hun lørdag aften var til koncert med The Minds of 99 i Parken

Det var en glad Sofie Linde, der troppede op på den røde løber forud for lørdagens udsolgte Parken-koncert med The Minds of 99, hvor hun for første gang længe skulle slå sig løs, efter hun er blevet mor igen.

Her ville tv-værten hjertens gerne fortælle om sin kærlighed til The Minds of 99, men da Ekstra Bladet spurgte ind til, hvad hun synes om dette års Zulu Comedy Galla, hvor Nikolaj Stokholm var vært, lukkede hun i.

- Jeg har bare sådan glædet mig (til koncerten, red.). Det bliver simpelthen ikke nu, ven, sagde hun til Ekstra Bladet.

- Vi snakker kun fadøl og fest, og jeg skal synge med, sagde hun videre, inden hun skyndte sig ind i Parken.

Til sidste års Zulu Comedy Galla vakte Sofie Linde stor opmærksomhed, da hun som vært på showet fortalte sin egen MeToo-historie.

Det fik efterfølgende debatten til at rase herhjemme, og det kostede hoveder i toppen flere steder - blandt andet i mediebranchen.

Derfor har det også vakt kritik, at Zulu Comedy Galla i år slet ikke nævnte Sofie Lindes tale eller MeToo med et ord. I stedet kunne man blandt andet se Nikolaj Stokholm danse rundt i en jakke fuld af penisser, hvilket flere mente var et tilbageslag.

Dem debat ønskede Sofie Linde dog lørdag aften ikke at være en del af.

The Minds of 99 spillede lørdag aften i et udsolgt Parken. Foto: Per Lange

Sitrer indvendigt

Den 31-årige tv-vært ville dog gerne tale om, hvor meget hun glædede sig til at se The Minds of 99.

- Jeg sitrer indvendigt, for jeg har ikke været ude som så mange andre på en hygge-drik agtig måde, fordi jeg har ammet og passet børn og været gravid, i hvad der føles som 100 år, lød det fra Sofie Linde, der forklarede, at hun ikke har været ude at feste i halvandet år.

Derfor var hun da også overbevist om, at hun nok skulle få en god aften.

- Det kan nok ikke undgås, at jeg bliver fuld. Lige pt har jeg ikke drukket i så lang tid. Så jeg skal bare snuse til en øl. Og så har min veninde lovet mig, at hun tager 100 procent ansvar for mig og sørger for, at jeg kommer godt hjem, sagde hun med et grin.

