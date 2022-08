Sofie Linde om Spies: - Føj for en syg kultur

Siden DR's dokumentar 'Spies og Morgenbolledamerne' blev bragt i søndags, har både den ene og den anden kendis været ude at tilkendegive deres mening omkring sagen. Bertel Haarder var eksempelvis ude at sige, at DR skulle huske at feje for egen dør først, og Jim Lyngvild mente, at hele krænkelseskulturen var gået for vidt.

Nu har tv-værten og skuespilleren Sofie Linde, som startede den anden bølge af #MeToo med en tale til Zulu Comedy Galla i 2020, også været ude at give sit besyv med. Det gør hun i et opslag på sin Instagram.

'Mange har spurgt mig, hvad jeg tænker oven på dokumentarserien om Simon Spies. Her til aften har jeg endelig fået set den helt færdig..', starter Linde sit opslag.

Hun skriver i opslaget, at hun selv i lang tid er blevet vildledt af de vilde historier om rejsekongen og den måde, han er blevet fremstillet på i medierne. Men nu er det slut med hendes ukritiske tilgang til Spies, skriver hun.



'Men jeg forstår nu, at der er mange flere kommaer og udråbstegn at tilføje i fortællingen og opfattelsen af Simon Spies. Føj for en syg kultur, der har ligget som et veludtænkt system lige under det glamourøse rejseimperium til at udnytte unge kvinder - ja, faktisk børn - hos Spies Rejser. Blot for at behage ‘rejsekongen’.'

Råddenskab og misbrug

Sofie Linde bruger også sit opslag til at skænke de unge kvinder en tanke, hvilket nok ikke er så mærkeligt, eftersom hun i 2020 kunne afsløre, at hun selv har været udsat for seksuelle krænkelser i mediebranchen.



'Det må have stukket i hjertet og minderne på de kvinder, som dengang blev hvirvlet ind i det syge netværk af voksne mennesker, som misbrugte dem, deres tillid og deres ungdom, hver gang han er blevet lovprist i pressen, på lærredet eller i den almene samtale - fuldstændig ukritisk.'



Og så sender hun en besked afsted til de folk, som ikke mener at Spies gjorde noget forkert, men at det i stedet var de unge kvinder som skulle have sagt fra. Hun skriver blandt andet, at i stedet for at kritisere og bebrejde pigerne,burde man i stedet kritisere og bebrejde alle de voksne mennesker, som så til dengang.



'Ryk fokus til det netværk af voksne mennesker i Spies Rejser og omkring Simon Spies, som ikke sagde fra. Ja, faktisk var det alle, som så til. Og lod stå til - og ikke hjalp de unge kvinder. Endda dækkede over Simon og hans ekstremt krænkende - og ulovlige - adfærd. Og på den måde også var en del af et sygt spin af råddenskab og misbrug. En fuldstændig ukritisk hyldest af manden og hans gøren helt frem til i dag.'

Til slut sender hun en kærlig bemærkning afsted til kvinderne, som valgte at stå frem i dokumentaren og viser solidaritet med sagen.

'Til de medvirkende i dokumentaren; Tak for jeres mod og jeres historie <3 Jeg står lige bag jer'

Du kan se hele Sofie Lindes opslag her.