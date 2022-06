Sofie Linde springer ud som undertøjsmodel

Sofie Linde er kendt fra tv som både vært på 'X Factor' og ikke altid helt realistisk byggeleder på sit husprojekt i programmet 'Linde på Langeland'.

Nu har 32-årige Linde taget hul på en ny karrerier. Hun er sprunget ud som undertøjsmodel for et større undertøjsfirma.

I et nyt opslag på Instagram giver hun et par smagsprøver på sin nye tjans. Hun indrømmer samtidig, at hun var noget skeptisk over jobbet til at starte med og faktisk sagde nej. Men så kom hun på bedre tanker.

'Da jeg blev spurgt, om jeg havde lyst til at være model for Femilet, råbte jeg straks 'Neeej - det kan jeg da ikke...', skriver hun i opslaget.

Her fortæller hun også, at det var Joakim Ingversen, der overtalte hende.

Flere 'omklædningsrums-kroppe'

'Så så min mand på mig og sagde; Du er en dem, som gladeligt stiller dig forrest i koret, der ønsker flere 'omklædningsrums-kroppe' i medierne og i reklamer. Her får du tilbuddet, og så siger du nej?'. Jeg må indrømme, at han sådan set havde en solid pointe i det', skriver hun og fortsætter.

'Det rykker ikke, hvis man bare står og peger på det, som man er utilfreds med. Man må 'walk the talk'.. Så here you go - tadaa - mig i undertøj', skriver Sofie Linde, der selv synes, at billederne er blevet 'møghamrende gode'.

Sofie Linde viste undertøj, da hun under Zulu Comedy Galla i 2020 holdt sin brandtale, der satte gang i MeToo-bølgen i Danmark. Samtidig afslørede hun, at hun var gravid. Foto: Mogens Flindt

På et af billederne sidder Sofie Linde i rødligt undertøj i den sofa, som mange seeren nok kender fra Lindes Langeland-hus. Over sig har hun lilla tyl om armene.

På et andet billede sidder hun på en gynge i haven på Langeland iført et lyserødt sæt tøj, hvor hun har knappet bukserne op og skjorten stående åben, så man kan se undertøjet.

