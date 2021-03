Solgt for stort millionbeløb

Efter lang tids søgen efter en køber har iværksætter Andrea Elisabeth Rudolph, 44, og hendes mand, tidligere håndboldspiller Claus Møller Jakobsen, 44, nu endelig solgt deres lejlighed på Frederiksberg.

Det skriver Se og Hør, og oplysningerne bekræftes af Tingbogen.

Parret satte først den omtrent 200 kvadratmeter store lejlighed, der ligger i hjertet af Frederiksberg, til salg i 2018. Siden blev den taget af markedet, men i foråret sidste år lå den der igen til den nette sum af 9.795.000 kroner.

Forsøger igen: Sælger kæmpe luksuslejlighed

Nu - et lille års tid senere - står der dog 10.210.000 kroner på den købsaftale, der er blevet tinglyst.

Ifølge Se og Hør betyder det, at parret har indkasseret over to millioner kroner mere på salget i forhold til den pris, de betalte, da de købte lejligheden i 2015.

Boligpriserne er skudt i vejret, men er der grund til at tro, at det ændrer sig, eller kan du uden bekymring købe bolig nu? Ekstra Bladet har spurgt eksperterne (+).

Andrea Elisabeth Rudolph og Claus Møller Jakobsen med deres nyfødte søn i 2017. Foto: Mogens Flindt

Andrea Elisabeth Rudolph og Claus Møller Jakobsen har dog ikke været uden tag over hovedet i den tid, lejligheden har været til salg.

I 2018 købte de nemlig i stedet en villa i Valby på mere end 500 kvadratmeter til 18,5 millioner kroner.

Her bor de i dag med deres sammenbragte familie, som tæller i alt fem børn.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Andrea Elisabeth Rudolph.

Har kræft Andrea Elisabeth Rudolph delte for blot en måned siden den triste nyhed med sine følgere på Instagram, at hun har fået konstateret brystkræft. 'Jeg har fået konstateret brystkræft, og der venter mig derfor et halvt til et helt år, hvor jeg skal arbejde meget mindre og bruge min energi på at blive rask og være sammen med mine børn,' skrev hun i opslaget. Hun fortalte desuden i en video, at hun var begyndt i behandling, og så sendte hun en opfordring til sine følgere: - Min opfordring er: Undersøg jeres bryster. Hold øje med jeres bryster. Hold øje med jeres krop i det hele taget og jeres lymfer, lød det. Vis mere Luk

Efter kræft-udmelding: - Det er overvældende