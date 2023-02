Solgte efter skilsmisse: Her er prisen

Barbara Topsøe-Rothenborg fortalte sidste år Ekstra Bladet, at hun skulle skilles fra sin mand, Martin.

I den forbindelse satte de deres drømmehus i København NV, som de havde købt året forinden, til salg. Udbudsprisen lød på 13.995.000 kroner, men så meget lykkedes det dem ikke at få for det.

Salget er netop tinglyst, og her fremgår det, at salgsprisen endte på 13.350.000 kroner, hvorfor de altså måtte give et afslag i prisen på 645.000 kroner.

Salgsprisen var dog stadig højere end det beløb, de selve betalte, da de året inden købte villaen. Her betalte Barbara og Martin, der nåede at være sammen i ni år og få to børn, 12.750.000 kroner for hjemmet.

I midten af 80'ørne kunne Barbara opleves som Nana i serien af samme navn. Her ses hun dengang med Jesper Christensen, der spillede hendes far i serien. Foto: Mini Wolff/Scanpix

Nyt hus på plads

Pengene har dog allerede hurtigt fundet ben at gå på, så Barbara Topsøe-Rothenborg igen kunne få tag over hovedet.

For nylig kunne Ekstra Bladet fortælle, at hun havde fundet sit nye hjem i form af en 189 kvadratmeter stor villa i 2900 Hellerup, som hun betalte den nette sum af 8.000.889 kroner for.

Det hus overtager hun 1. marts 2023, hvor de nye ejere ifølge tingbogen også overtager huset i København KV.

43-årige Barbara Topsøe-Rothenborg arbejder i dag som instruktør, hvor hun sidste år blandt andet kunne opleves med filmen 'Kærlighed for voksne'. Hun blev et kendt ansigt, da hun som barn havde hovedrollen i tv-serien 'Nana' i midten af 80'erne, ligesom hun nogle år senere spillede Krummes kæreste, Yrsa, i Krumme-filmene.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Barbara Topsøe-Rothenborg, der i skrivende stund ikke er vendt tilbage.