Solgte sommerhus for 25 millioner: Sådan skal pengene bruges

Det var bestemt ikke småpenge Camilla Plum solgte sit sommerhus i Tisvildeleje for.

Hele 25 millioner kroner kunne restauratøren på Fuglbjerggaard skovle ind for huset, der havde været i hendes besiddelse i 26 år.

Hun købte huset i 1996 for 654.500 kroner og sikrede sig en gevinst på mere end 24 millioner kroner.

Det meget omtalte sommerhus var ikke en stor hytte, men derimod beskedne 70 kvadratmeter. Foto: Henning Hjorth

Nu fortæller Camilla Plum, hvad hun vil gøre med de mange penge, samt hvordan hun har oplevet den opmærksomhed, der er fulgt med at sælge Danmarks dyreste fritidshus.

Det gør hun i sit eget nyhedsbrev for Fuglbjerggaard.

'Jeg tog en beslutning - og den var ikke nem - om at sælge et hus i Tisvildeleje jeg har arvet fra min mor for mange år siden. Det var meget dyrt at holde, og jeg arbejder så rigeligt i forvejen, og der var en endeløs række problemer med det, som jeg pludselig en dag ikke orkede mere', skriver hun indledningsvist om salget af huset.

'Ondt i røven'

Camilla Plum erkender, at der var tale om en stor sum, og at det har givet folk komplekser.

'Det blev solgt til en eksorbitant masse penge, og det har udløst den mest ondartede omgang ondt i røven i nyere tid, en uhelbredelig sygdom som nok er værst for dem der lider af det', lyder det.

Ikke alle har været lige positive omkring kongekonens gevinst. Foto: Jonas Olufson

I nyhedsbrevet fortæller restauratøren også, hvad pengene skal bruges til.

Først og fremmest har de hjulpet på den gæld, hun har haft over sig i flere år.

'Forandring er altid mærkelig, men i dette tilfælde er det kun godt. Det har været et kolossalt pres i mange år, at få det hele til at hænge sammen, for selvom det faktisk er en god og fin forretning vi kører her, så er gammel gæld en ondsindet heks at have med på slæb hele tiden. Og jeg kan mærke presset letter gradvist, og det er helt vidunderligt'.

Forbedringer, forbedringer

Derudover skal pengene bruges på at forbedre restauranten og hendes generelle liv.

'Det giver mig et helt nyt liv uden en bagage af gæld, og en masse muligheder for at forbedre og reparere gården, køb nye maskiner vi har trængt til længe, og i det hele taget opgradere gården, give lønforhøjelser til gamle garvede medarbejdere, og råd til flere medarbejdere. Det sker ikke alt sammen natten over, men de gode vibes kan mærkes. Jeg trænger til at lave nye projekter på gården, købe nye ting til butikken og planteskolen og jeg glæder mig usigeligt til at rejse, når man kan det igen, og til at købe nyt tøj!', skriver hun.

Ekstra Bladet har flere gange forsøgt at få en kommentar fra Camilla Plum, men hun er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.

Camilla Plum har tidligere fortalt Ekstra Bladet om, hvorfor hun forlod skærmen (+).