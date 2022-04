Som på film: Sådan bliver brylluppet

Sød bryllupsmusik, kærlige ord og vielsesringe. Det vil med garanti være en del af bryllupsdagen, når Silas Holst siger ja til sin kæreste, Nicolai Schwartz.

Det sker den 6. august, hvor de to skal giftes ved en udendørs og borgerlig vielse.

Det fortæller 39-årige Silas Holst, der løfter sløret for datoen på brylluppet.

Parret ønsker ikke at oplyse, hvor brylluppet skal afholdes, men der har været svarfrist på invitationerne, så de ved, hvor mange der kommer. Og det bliver ikke en helt lille begivenhed.

Rosenblade og ringe

- Der kommer lige lidt flere, end vi havde regnet med, men det bliver rigtig hyggeligt, siger Silas Holst.

Silas Holst havde egentlig tænkt, at det skulle være et lille arrangement, men det har grebet om sig. Det skyldes blandt andet hans børn, Maggie og Bob, for da de hørte om brylluppet, fik de gode idéer.

Otteårige Maggie skal nu gå bag brudeparret og kaste rosenblade til siderne, mens femårige Bob går med ringene på en lille pude. Begge børn har fundet deres inspiration fra film, de har set.

- Selvfølgelig skal de have lov til det, hvis det er det, de har lyst til. De glæder sig sygt meget, og det er jo det, det handler om, siger Silas Holst.

Kærester i fire år

Det var i november, at parret blev forlovet. Det skete, da Silas Holst sagde ja på en ferie på Marienlyst Strandhotel.

De to stod første gang frem som kærester i 2018, hvor musicalstjernen fortalte, at han var faldet for den tre år yngre tidlige 'Paradise Hotel'-deltager.

I øjeblikket er Silas Holst aktuel i den anmelderroste forestilling 'Kinky Boots', hvor han spiller den flamboyante dragqueen Lola.