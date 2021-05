Sover ikke sammen

Kan man godt være intime uden at dele seng?

Det mener Line Hoffmeyer og manden Lasse Rimmer sagtens.

I et opslag på Instagram har influenceren delt, at de to ikke sover sammen, og at det fungerer helt optimalt mellem ægteparret.

'Vi sover ikke i samme seng. I hvert fald ikke hver nat, og nok heller ikke halvdelen af dem, og sådan har det været hele vores 2-årige ægteskab igennem. Sådan bliver det også det næste halve år, hvor jeg nok kommer til, at bruge nogle nætter alene i lejligheden', skriver hun inledningsvist.

Ifølge Line har det været skamfuldt for hende at indrømme i starten, men efter to år sammen, er hun ikke længere bekymret for at sige, at de to ikke deler seng.

'For godt et år siden læste jeg en artikel hos Zetland der belyste, hvorfor det ikke er lig med skilsmisse, hvis man foretrækker at sove hver for sig. Da jeg læste den, havde vi praktiseret det med hvert vores soveværelse en del, og jeg syntes jeg sov bedre, men det skammede jeg mig faktisk over at synes. Den skam fik artiklen fjernet. Og den fik bakket os op i vores idé om, at man sover bedre hver for sig,' lyder det.

Forskellige typer

Line forklarer ydermere i opslaget, at de to ikke helt kan få det til at fungere med tidlige mødetider for Lasse og hendes snorken. Derfor var den optimale løsning at sove hver for sig.

Ekstra Bladet har fået lov at til at citere opslaget, men Line Hoffmeyer ønsker ikke at uddybe yderligere.

På Line Hoffmeyers Instagram-profil kan man se, at flere har skrevet til hende for at fortælle, hvor meget det betyder for dem, at hun deler sin og Lasse Rimmers oplevelse med adskilte soveværelser.