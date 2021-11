Spærret inde

'Jeg er i Chile og får sol.'

Sådan starter Manu Sareen et opslag på sin Instagram-profil mandag, men alt er ikke så rosenrødt, som det lyder.

'Jeg blev testet positiv i lufthavnen, og så kom de ellers i rumdragter og sikkerhedsbil og hentede mig. Ind og sidde på 12 kvm i 10 dage. Jeg har rejst 12.600 km, og her står jeg så og tigger om bare en smule sol og frihed,' skriver han videre.

Overfor Ekstra Bladet uddyber den tidligere minister:

- Det er som en slem influenza, men til at leve med på grund af vaccinen, som man pludselig bliver glad for, siger han og fortsætter:

- Det er jo virkelig sårbart at blive syg så langt væk fra ens hjem, hvor man alt andet lige føler sig mere tryg.

Der bliver sørget godt for 54-årige Manu Sareen på karantæne-hotellet, hvor der bliver serveret fire måltider om dagen, lægebistand, medicin og konstant overvågning af helbredet. Men alligevel studser han over noget.

- Det eneste mærkelige er walkie talkie-snak på gangene og pigtråd ved indgangen. Der ligger også to gigantiske hunde, som ikke ligner nogen, der vil klappes.

- Det er nok ikke for at holde folk ude, men snarere holde os andre inde. Det minder lidt om en gyserfilm, et afsnit af 'Black Mirror' eller 'The Handmaid's Tale', tilføjer han.

Formålet med Manu Sareens rejse var ellers, at han skulle hjælpe til med en kunstudstilling i Chile, men sådan skulle det alligevel ikke være, og det går ham uden tvivl på.

Inden han får set sig om, skal han nemlig tilbage til Danmark igen.

- Jeg har set nul. Direkte fra lufthavnen til lufthavnen igen - 12.600 kilometer for at glo på et hotelværelse. Og så er det også lige 12.600 kilometer tilbage.