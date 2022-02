Spektakulært selskab: Billede vækker opsigt

Et billede af Jes Dorph-Petersen, Peter Aalbæk, Frank Jensen, Naser Khader og en femte person, hvis ansigt er utydeligt, er genstand for stor opmærksomhed på Twitter

En gruppe på fem mænd er samlet på et spisested for at nyde en god frokost sammen.

Det er der som sådan ikke noget mærkværdigt i - medmindre disse personer hedder Jes Dorph-Petersen, Peter Aalbæk, Frank Jensen og Naser Khader. Så skal det nemlig nok afføde opmærksomhed.

De fire mænd har nemlig alle det tilfælles, at de på den ene eller anden måde alle har været en del af en medieshitstorm i forbindelse med MeToo-bevægelsen herhjemme, hvor en række kvinder har stået frem med alvorlige anklager om seksuelle krænkelser.

Billedet af de kendte tv-personligheder er onsdag blevet delt på Twitter af Magnus Barsøe, debatredaktør på Politiken, som er ét stort spørgsmålstegn.

'Så mange, mange spørgsmål: 1. Det MÅ være fake. Det MÅ det være. 2. Hvis ikke..hvem er så den 5. mand? 3. Vi kender jo nu allesammen Legendernes Julefrokost. Hvad kalder denne forening af mænd sig?,' lyder det fra redaktøren i billedteksten.

Kaster man et blik på kommentarsporet, står det hurtigt klart, at det ikke kun er Magnus Barsøe, der undrer sig over herrernes sammenkomst.

Her kører debatten livligt omkring bud på, hvem den femte person kan være, mens andre sætter spørgsmålstegn ved formålet med mødet og atter andre kritiserer om billedet, der ser ud til at være taget i smug, overhovedet skulle være blevet delt på medieplatformen.

Nyt band på vej?

Da Ekstra Bladet rækker ud til Peter Aalbæk, der sidder for bordenden på billedet, kommer han med en noget overraskende og kryptisk udmelding om frokosten, der fandt sted 'en gang efter nytår'.

- Jeg har længe haft lyst til at lave et brassband. Derfor søgte jeg blandt dem, som jeg kender, for at høre, om der var nogen, der havde lyst til at efterleve den lille ambition. Men det er ikke professionelt, for det handler om, hvem der har lyst til at komme i gang med at spille valdhorn, eller hvad fanden man måtte synes var sjovt af instrument, siger han i sjov.

Den danske filmproducent og medstifter af filmselskabet Zentropa vil ikke komme yderligere ind på, hvad gruppen havde af samtaleemner under middagen - udover at de selvfølgelig delte tanker omkring 'bandets' fremtid.

65-årige Aalbæk er ligeledes hemmelighedsfuld omkring identiteten på den femte person, som er svær at tyde ud fra billedet.

- Det er ikke en offentlig fremtræden, det venter vi lige med, indtil vi kan spille, så det må være den ubekendte, siger 'Ålen' drillende.

Jes Dorph-Petersen, 62, er heller ikke meget for at afsløre detaljer om middagsselskabet.

- Jeg blev inviteret på frokost af Peter Aalbæk. Jeg vidste ikke, hvad frokosten skulle handle om. Jeg vil ikke kommentere, hvad der blev snakket om, lyder den kontante melding fra tv-værten.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Naser Khader og Frank Jensen, men de er i skrivende stund ikke vendt tilbage på vores henvendelser.

Der er flere Twitter-brugere, som gætter at den sidste person på billedet er skuespiller Brian Lykke evt. som sit alter-ego Allan Sindberg fra r8dios 'Undskyld vi roder'.

Det afviser Brian Lykke dog til Ekstra Bladet.