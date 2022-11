Spillede ikonisk rolle: - Jeg var ikke glad for det

Mads Bugge Andersen, der i 1984 spillede Buster i Bille Augusts 'Busters verden', er i dag fyldt 51 år og lever et stille liv med kone og børn helt væk fra både skuespil og blitzlys. Han er selverklæret introvert og brød sig ikke om at være en, alle flåede i, i kølvandet på glansrollen

'Lars, dit møgbeskidte hundehoved!!'

1984 var året, hvor de danske biografer bød på et vaskeægte børnehit med masser af velkendte one-liners. En film, der også i dag kendes af yngre generationer, selv om de end ikke var født dengang.

For nylig blev den endda genindspillet i en ny version instrueret af Martin Miehe-Renard med titlen 'Buster Oregon Mortensen'.

Filmens omdrejningspunkt er den lille knægt Buster Oregon Mortensen, som har store evner inden for tryllekunst og magi, og med Ole Thestrup i en glansrolle som ærkejysk idrætslærer med meget tæt siddende rød træningsdragt og hang til datidens stjerne, Kevin Keegan.

Bjarne Reuter skrev manuskriptet til 'Busters verden' - en tv-serie baseret på hans egen børnebog af samme navn, der senere blev klippet sammen til en spillefilm og var instrueret af Bille August. Det blev en gigantisk succes, og serien/filmes regnes i dag for at være en klassiker.

Titelmelodien er en ligeså stor klassiker og blev sunget af Nanna Lüders.

Men husker du 12-årige Buster? Han blev spillet af Mads Bugge Andersen, der i dag er blevet en granvoksen mand.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Mads Bugge Andersen i rollen som Buster Oregon Mortensen som 12-åriig ... Foto: Ritzau Scanpix

... og her anno 2022 som 51-årig. Foto: Anthon Unger

Det var anstrengende

Han fyldte 51 år i august, og han bliver fortsat genkendt på gaden, selv om der aftaget noget i løbet af årene. Det fortæller han, da Ekstra Bladet møder ham til premiere på 'Cirkus Jul' i Ballerup.

- Det hænder, men det er 'fadet' lidt ud. Da jeg var yngre, var det ofte.

- Hvordan reagerede du så - var man stolt af det, eller blev det lidt anstrengende i længden?

- Jeg syntes, det var anstregende. Jeg var ikke glad for det. Det var for meget, siger Mads Bugge Andersen, som aldrig har søgt opmærksomhed eller at være kendt i kølvandet på succesen i 1984.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Alle har set den

Han har selv flere gange erkendt gennem tiden, at han er ekstremt introvert og slet ikke brød sig om at være barnestjerne.

Alligevel er der rigtig mange, der fortsat husker ham den dag i dag, selv om han lever et liv totalt uden for blitzlyset og aldrig har søgt opmærksomheden.

- 'Busters verden' var jo på monopol-tv. Alle i min generation har set den. Så de husker mig, men altså - jeg er trods alt vokset lidt fra... altså, jeg ligner vel ikke så meget mere, tænker jeg.

- Den opmærksomhed der var dengang, og den opmærksomhed filmen fik, afskrækkede det dig også fra søge den verden og søge skuespillet mere, end du gjorde?

- Ja, absolut. Jeg fandt hurtigt ud af, at det ikke var noget for mig. Det skulle jeg holde snitterne væk fra. Jeg syntes, det var voldsomt. Jeg var 12 år gammel, og blev ringet op af journalister først, og da så filmen havde kørt, var der folk, som henvendte sig til mig hele tiden. Det, syntes jeg som person, ikke var specielt fedt. Så det var voldsomt.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Busters søster i filmen, Ingeborg, blev spillet af Katarina Stenbeck. Foto: Ritzau Scanpix

Gad det ikke

Mads Bugge Andersen fortæller, at den store succes og den megen opmærksomhed bestemt bevirkede, at han blev helt sikker på, at det ikke var skuespillervejen, han skulle gå.

Men eks-skuespilleren tvivler i dag på, at det var endt sådan, selv hvis han havde haft en god oplevelse, efter at være blevet hele Danmarks Buster. Han var næppe blevet skuespiller, siger han i dag.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Busters crush i 'Busters verden' var Joanna spillet af Signe Dahl Madsen. Foto: Ritzau Scanpix

- Nej, det havde jeg nok ikke. Det ligger ikke til mig. Jeg er ikke skuespiller af natur, så det ville jeg ikke være blevet alligevel.

Han er i dag selv far og er gift, men han har ikke lavet familieaften og fremvist farmands værk som purk til hele den pukkelryggede:

- Jeg tror aldrig, at vi har sat os ned og sagt 'nu skal vi se den' (sammen red.), men de har jo set den. Det kender jo også til, at jeg ikke syntes, det var sjovt. Men de har da set den.

Og så til det helt store spørgsmål. Hvad laver Mads Bugge Andersen til daglig anno 2022?

Han havde i begyndelsen af 00'erne en kort karriere som professionel cykelrytter og arbejdede senere som faglærer på en skole, hvor han arbejdede med psykisk syge børn med autisme, men:

- Jeg arbejder med noget så kedeligt som medico-tekniker på Glostrup Hospital, lyder det i dag fra 'Buster'.

