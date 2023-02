Spirende stjerne: - Det er rigtig svært

Flora Ofelia Hofmann Lindahl er en af de spirende stjerner på den danske filmscene.

Den 17-årige skuespiller blev et kendt ansigt, da hun i 2015 vandt MGP, men hun fik for alvor sit gennembrud i den brede offentlighed med sin rolle i DR-serien 'Ulven kommer', der gav hende en Robert-pris for årets kvindelige hovedrolle i tv-serie i 2021.

Ekstra Bladet mødte hende på den røde løber forud for årets udgave af Robert-uddelingen. Her kunne Flora Ofelia fortælle, at hun for tiden mest har fokus på sin skolegang, hvor hun er ved at tage en HF-uddannelse.

Men det er dog ikke altid lige nemt at balancere skolegangen med en spirende karriere som skuespiller.

- Det er jo en udfordring i sig selv, for når man har valgt at gå i skole, så er det jo der, man skal være. Så når man lige pludselig bare skal væk i fem-seks uger, kommer der selvfølgelig udfordringer med fraværet, sagde hun og fortsatte:

- Men altså, jeg vil bare rigtig gerne have en hverdag og noget struktur, for for eksempel er det lige nu et halvt år siden, jeg sidst lavede noget (karrieremæssigt, red.), og jeg aner ikke, hvad jeg så skulle have lavet i et halvt år, hvis jeg ikke havde uddannelsen. Jeg er jo også kun 17 år, så det betyder meget at have noget struktur og en hverdag, sagde hun og slog fast:

- Men det er svært. Det er rigtig svært.

Næsten intet fravær

Flora Ofelia har tidligere forsøgt at tage en STX-uddannelse, men hun måtte i starten af sidste år sande, at det ikke helt kunne lade sig gøre på grund af for meget fravær. Derfor endte hun med at droppe ud, men nu giver hun uddannelsen en ny chance.

Denne gang er det indtil videre gået markant bedre med fraværet, og hun har ikke haft fravær siden oktober.

- Jeg har forsøgt at lægge møder, prøver og den slags efter skoletid. Nu har jeg for eksempel vinterferie, så jeg har prøvet at lægge mange ting det.

- Det har jeg taget med mig fra sidste år, hvor jeg måske ikke var så god til at strukturere tingene, så jeg har lært rigtig meget, siger hun.

Inden længe kommer fraværet dog til at vokse lidt, fortæller Flora Ofelia. Hun skal nemlig være fem uger væk i forbindelse med nogle optagelser til et nyt - og endnu hemmeligt - projekt.