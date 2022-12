Splittes op: Meyers livsværk solgt til udlandet

Løgismose Meyers Holding frasælger Meyers A/S til det britiske holdingselskab Westbury Street Holdings (WSH). Det skriver Løgismose Meyers Holding i en pressemeddelelse.

Det er den nuværende hovedaktionær, IK Partners, der har indgået aftalen med WSH om at købe den danske fødevarevirksomhed, der er grundlagt af kokken Claus Meyer.

Løgismose Meyers vil fortsat beholde Løgismose A/S, der fortsætter som selvstændigt selskab.

Meyers A/S fortsætter som selvstændigt selskab under WSH. Den nuværende kommercielle direktør, Jesper Wacherhausen, bliver topchef i selskabet. Han mener, at salget af Meyers til WSH er 'de helt rigtige nye ejere'.

- Det har været ekstremt vigtigt for os og ejerkredsen at finde de helt rigtige nye ejere, der, som vi, kan se alle fordelene ved at lade Meyers fortsætte som et selvstændigt selskab med en stærk kultur og fokus på høj kvalitet, unikt værtskab, madinnovation, mere velsmag og større ansvarlighed.

- Den ejer har vi fundet i WSH, og vi glæder os til at blive en del af familien og i fællesskab realisere både eksisterende og nye strategiske og kommercielle planer, siger han.

Meyer fortsætter

Administrerende direktør i Løgismose Meyers Holding, Jesper Uggerhøj, indtræder i bestyrelsen hos Meyers A/S. Han fortsætter desuden som direktør i Løgismose.

Kokken Claus Meyer fortsætter desuden med de samme ansvarsområder, blandt andet innovation og projekter, i Meyers A/S, som han hidtil har haft.

WSH er moderselskab til mange brands inden for fødevare- og hospitality branchen og opererer i Storbritannien, Frankrig, Irland, Belgien, Holland.

Med opkøbet af Meyers opererer WSH nu også i Danmark.