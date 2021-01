Sporskifte: Kaster sig ud i erotisk projekt

De fleste kender Anne Louise Hassing bedst for hendes roller i både 'Badehotellet' og 'Krøniken', men inden længe springer den 53-årige skuespillerinde ud i en helt ny genre.

Hun er nemlig aktuel som en af forfatterne bag syv erotiske noveller, der udkommer som e-bog i slutningen af januar.

- Det er super spændende. Det er et ret fedt kvindeprojekt, hvor vi er syv kvinder, der har skrevet hver sin erotiske novelle. Det er første gang, jeg udkommer med noget fiktion på den måde, selvom jeg skriver meget selv, og det er ret fedt, synes jeg. Der fik jeg lidt blod på tanden, må jeg sige, fortæller Anne Louise Hassing om projektet.

Bogen hedder 'Kvindefantasier', og foruden Anne Louise Hassing har blandt andre Maria Jencel, Ane Høgsberg og Sara Maria Franch-Mærkedahl bidraget med noveller.

Novellens indhold vil hun dog ikke løfte sløret for.

- Man ved ikke, hvem af os, der har skrevet hvad, så det kan jeg ikke fortælle. Men jeg kan sige, at det er en meget skøn samling noveller. Det er erotiske historier, men det handler selvfølgelig også om meget andet. Om mennesker, modne kvinder og liv. Så jeg håber, at rigtig mange vil kunne få glæde af dem, siger Anne Louise Hassing.

Vender tilbage til 'Badehotellet'

Ved siden af den spirende karriere som forfatter har Anne Louise Hassing også gang i flere projekter som skuespiller.

Inden længe er hun blandt andet aktuel i 'Badehotellet', der vender tilbage med ottende sæson på TV2 og TV2 Play 1. februar.

Anne Louise Hassing er aktuelt i den kommende sæson af 'Badehotellet', som vender tilbage 1. februar. Se traileren til sæsonen her.

Her spiller Anne Louise Hassing igen rollen som Therese Madsen, og det er hun bestemt ikke træt af.

- Det er fantastisk. Jeg er meget taknemmelig over at være en del af det, og det der med at vende tilbage til det samme hold hvert år, det giver en tryghed i sådan en freelance-tilværelse, siger hun.

