Jim Lyngvilds slotseventyr tog tirsdag til med ekstra styrke, da han afslørede, at han nu er medejer af det firma, som ejer brugsretten til Charlottenlund Slot.

Det betyder, at han sammen med makkeren Mads Hedegaard og firmaet Adventure Danmark skal stå for at leje lokaler ud og arrangere festivaler og markeder i slotshaven.