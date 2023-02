Springer ofte til med kort varsel: vikaren fra himlen

Det er ikke alle forundt at kunne lære en masse udenad på nul komma dut.

Det kan Henrik Koefoed - foruden en masse andet - og det gør ham til vikaren fra himlen.

Henrik Koefoed er en erfaren og mangesidig skuespiller, som altid høster roser. Foto: Jonathan Damslund

Hvis man ikke går meget i teatret, har man måske set ham i den sidste Olsen Banden-film, ’Olsen Bandens sidste stik’, eller i ’Krummerne’ - eller også har man grædt af grin, når han med drengene synger ’fisse’ firstemmig som Yassirfir Dosirfem i ’Ørkenens Sønner’.

Manden er en erfaren og mangesidig skuespiller, som altid høster roser.

Siden midten af januar har han haft gang i den mere klassiske humor i rollen som Antonio Salieri - manden, der af lutter jalousi tog livet af Mozart - i forestillingen ’Amadeus’ på Det Kongelige Teaters gamle scene.

Også her er han vikaren fra himlen, idet al pr-materialet viser, at en anden skulle have haft den hovedrolle.

Annonce:

Sprang til

- Det er rigtigt, at rollen var tiltænkt Søren Sætter-Lassen, men da jeg blev ringet op og spurgt, sprang jeg til med det samme. Det er en skøn forestilling, og da jeg har spillet rollen før, tænkte jeg, at det nok var overkommeligt at lære den.

Henrik Koefoed har tidligere haft rollen som Salieri. Foto: Jonathan Damslund

Henrik Koefoed er 67 år, men ligner bestemt ikke en mand, der er på vej ud i folkepensionen. Det er han så heller ikke, for der er mange flere roller gemt i ham - og en ny omgang med drengene i 'Ørkenens Sønner' senere på året.

Med vanlig elegance har det nye show, der har premiere til efteråret, fået den iøjnefaldende titel ’Med fingeren på pølsen’.

Men der har været flere vikariater i Koefoeds karriere. Han kalder sig selv heldig, fordi han evner at spænde så vidt, at han kan træde til, når nogen bliver syge, både i Cirkusrevyen og på Det Kongelige Teater.

Vikar for Ulf

- Da jeg skulle vikariere for Ulf Pilgaard, fordi han blev syg midt i sæsonen, fik jeg halvandet døgn til at lære hans tekster og sange, og da jeg tog handsken op, var det bare med at komme i gang med at lære udenad, fortæller Koefoed.

Henrik Koefoed læste en rolle op på halvanden dag, og er god til vikariater - bl.a. ’Fanny og Alexander’ og ’Lulu’ på Det Kongelige Teater, og Koefoed er faktisk ret stolt over, at han også kan bruges på den måde. Foto: Jonathan Damslund

Annonce:

Heldigvis var Henrik og fru Helles yngste datter hjemme, idet hun med sit brækkede ben ikke kunne komme op på femte sal, hvor hun normalt holdt til. Så datteren terpede med sin far i en uendelighed, til han kunne sine ting.

- Jeg havde naturligvis suffløren i øresneglen, men publikum gider jo ikke høre mig lyde som en, der gentager noget oplæsning, så det gælder om at abstrahere, og Carl Erik Sørensens tekster er ofte både snurrige og skæve. Men det gik, og publikum var med mig hele vejen - selv om de måske inderst inde var skuffede over, at det var Henrik Koefoed og ikke Ulf Pilgaard, de så på scenen, fortæller han.

Henrik Koefoed læste oprindeligt på Nordjyllands Musikkonservatorium. Foto: Jonathan Damslund

Sussi føler, at hun har sagt farvel til Leo. Hør klip fra et interview med de to, der blev optaget i sidste uge, i 'Der er brev' herunder eller i din podcast-app.