Springer ud som skuespiller

Musikeren Lars Lilholt, der er bedst kendt for det folkelige kæmpehit 'Kald det kærlighed', søger nye veje.

68-årig Lars Lilholt har allerede passeret pensionsalderen, men han har ikke planer om at gå på pension.

Sidste år gav spillemanden udtryk for, at han ville miste 80 procent af sin årsindtægt efter aflysninger af sommerens mange festivaler, men han var alligevel sikker på, at han nok skulle klare sig gennem krisen.

Og når man ikke kan komme på turné, må man sikre sig overlevelse gennem andre indtægtskilder.

Foto: Per Arnesen/TV 2

Nu giver han sig i kast med skuespil, i den nye sæson af komedieserien 'Minkavlerne', hvor han skal spille den nye figur Claus.

Han kommer til at gøre store skuespillere som Niels Hausgaard, Bodil Jørgensen og Frank Hvam selskab.

Den første sæson af 'Minkavlerne' blev sendt tilbage i 2019, og på trods af coronapandemiens store aflivning af landets mink, er optagelserne til 'Minkavlerne' fortsat.

Sæson 2 af 'Minkavlerne', som kan ses på TV 2 Zulu fra mandag den 12. april.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Lars Lilholt, men det har i skrivende stund ikke været muligt.