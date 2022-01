Springer ud som socialdemokrat

Den danske skuespiller Pilou Asbæk har taget et stort spring.

Sent onsdag aften meddeler han på sin Twitter-konto, at han har meldt sig ind i Socialdemokratiet.

'Der blev sagt, if you can’t join them, beat them. Jeg tænker omvendt. Join them, talk to them. Så nu har jeg altså meldt mig ind i Socialdemokratiet for at tale deres flygtningepolitik imod indefra. Wish me luck. Jeg skal nok blive en total fiasko, men intet vove intet vinde', skriver han i en opdatering, hvor han samtidig har delt et billede af det brev, han har modtaget i forbindelse med indmeldingen.

'Game of Thrones' og 'Borgen'-stjernen har da heller ikke tidligere været bange for at give sin politiske holdning til kende, særligt når det kommer til flygtningepolitik og de danske politikeres retorik om samme.

I foråret skrev han således en kronik i Berlingske om emnet, der vakte stor opsigt.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Pilou Asbæk, der oplyser, at han ingen yderligere kommentarer har.

Bydes velkommen

Udmeldingen fra Pilou Asbæk har allerede fået folk til tasterne på Twitter, og her er skuespilleren ellers klar med kommentarer.

Det er både andre socialdemokrater, der byder ham velkommen i partiet, men også kommentarer fra folk, der tror, der er tale om en spøg.

Pilou Asbæk svarer i kommentarsporet, at han bestemt mener det alvorligt.

'Jeg er så ny i Socialdemokratiet, så jeg skal lige danne mig et indtryk af partiet, før jeg udtaler mig. Ser frem til første møde i min lokalforening. Vil som sagt forstå udlændingepolitikken. Har kun gode intentioner, men også en mission. Tag ik fejl. Trolle…glem det. Jeg er ik primitiv', skriver han.