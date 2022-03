Står frem: Er blevet kæreste med kollega

Det var altså ikke kun på skærmen, at skuespilleren Morten Hee Andersen og Agnes-Felicia Westerlund Rase faldt for hinanden.

Parret, der spillede kærester i 'Margrete den første', er nemlig også sammen i virkeligheden.

Det fortæller de til den fremmødte presse ved premieren på 'Speak No Evil'.

- Vi mødte hinanden, da vi lavede film sammen. Agnes er også skuespiller, lød det fra Morten Hee Andersen, der hurtigt blev suppleret af Agnes-Felicia.

- Jeg er fra Sverige. Jeg bor i Stockholm.

Selvom der dermed er noget distance mellem de to kollegaer, får de det alligevel til at fungere.

- Det går fint med distancen. Der er rigtig gode forbindelser mellem København og Stockholm.

Parret faldt for hinanden, mens de arbejdede på samme film. Foto: Jonas Olufson

Hvor længe parret har været sammen, meldes der ikke noget om, men det er i hvert fald helt sikkert, at der opstod kemi, mens de filmede den danske storfilm med Trine Dyrholm i hovedrollen.

Morten Hee Andersen er lige nu i gang med et nyt projekt, der har fået titlen 'Befrielsen'.

Det er det eneste, den efterhånden garvede skuespiller har delt i lang tid, efter han i oktober annoncerede, at han ville tage en pause fra de sociale medier.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Anmelderen Katherine Diez har anklaget forfatteren Jacob Skyggebjerg for at have forulempet hende fysisk og verbalt. Vi dækker sagen i Ekstra Bladets nye kultur-podcast 'Revolver'. Lyt med herunder eller i din podcast-app.