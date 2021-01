Står frem i skrottet dokumentar: Nu angriber hun TV2

TV2 er lige nu i gang med at undersøge deres muligheder for at afsætte dokumentaroptagelser, der omhandler MeToo på TV2 selv, til andre medier, efter ledelsen valgte at lægge projektet i graven for nylig.

Senest har TV2 forhørt sig hos Berlingske om, hvorvidt de kunne være interesseret i at få overgivet uddrag af optagelserne til dokumentaren, men Berlingske takkede imidlertid nej.

- Vi ved ikke, under hvilke aftaler og hvilke rammer interviewene er lavet, og af juridiske årsager er det ikke muligt for TV2 at overdrage råbåndene til os. De kan risikere at videregive personfølsomme oplysninger, som ikke har offentlighedens interesse. Vi vil med andre ord overtage et nedklippet materiale, hvor vi ikke ved, hvad der er udeladt, sagde Mette Østergaard, chefredaktør på Berlingske, i den forbindelse til Mediawatch.

TV2's fremgangsmåde har i den sammenhæng vakt undren hos Anna Thygesen, der i dag er selvstændig i pr-bureauet WeDo Communication, men tidligere har arbejdet flere år på TV2.

- Det tør jeg simpelthen ikke. På den måde er jeg ikke lige så modig som mange af de andre medvirkende. Jeg er selvstændig, og jeg vurderer ikke, at jeg kan tåle at sige navnet højt, siger Anna Thygesen, da Ekstra Bladet spørger, hvorfor hun har valgt ikke at sætte navn på den chef, som hun følte sig krænket af. Foto: Anthon Unger

Til Berlingske fortæller hun, at hun er en af de personer, der medvirker i dokumentaroptagelserne, men at hun ikke er blevet kontaktet af TV2 i forbindelse med, at de ønsker at overdrage optagelserne til et andet medie.

Over for Ekstra Bladet uddyber hun:

- Efter min mening virker det til, at TV2 slet ikke har ønsket, at denne her dokumentar skulle blive færdig, og at den skal sendes på TV2 eller andre medier.

- For mig virker det til, at de gerne vil sætte en stopper for de her historier, og når de møder så meget kritik for at lægge den ned internt, forsøger de sig med at kunne give små 'tynde bidder' til andre medier, siger Anna Thygesen.

Vil nok ikke beskytte medvirkende

Ifølge Thygesen er et af tegnene på, at TV2 ikke ønsker at få dokumentaren bragt, at de blandt andre ikke har spurgt hende, om hun ønskede, at råbåndene, der kan indeholde personfølsomme oplysninger, blev givet videre.

- Jeg er aldrig blevet spurgt, om det var i orden, at de viderebragte optagelserne med mig. Jeg er ikke blevet spurgt, så jeg synes, det virker meget pseudo-agtigt. De siger, at de gerne vil give det til andre medier, men samtidig spørger de ikke mig, og så handler det jo lige pludselig ikke om at beskytte de medvirkende, siger hun og fortsætter:

- Det er kun nogle af optagelserne, man vil overdrage, og det får mig til at tænke på, hvad det er, man ikke vil have frem i lyset. Jeg er begyndt at tænke, at de personfølsomme oplysninger, de vil beskytte, nok ikke er de medvirkendes.

Tom følelse Ifølge Anna Thygesen sidder hun tilbage med en tom følelse, efter dokumentaren er blevet droppet. - Der er jo mennesker, der har blottet sig i de her optagelser, og fortalt om meget personlige oplevelser, og de må da tænke 'hold da kæft'. Jeg tror ikke, at man skal undervurdere, at selvom de her kvinder, der står frem med deres historier, måske ikke kender hinanden, så er der noget stærkt i, at de står sammen, og det har man ikke lyst til krakelerer. Vi har sagt ja til at stå frem med en fælles fortælling, og det bliver det ikke, hvis det bliver delt ud i bidder, som TV2 forsøger at gøre, siger hun og fortsætter: - Man får lidt følelsen af, at TV2 har vidst, at Berlingske ville sige nej, og så kan de have ryggen fri og sige til medarbejderne, at der ikke var nogen, der ville have optagelserne. Jeg synes, at TV2 fedspiller, og det giver ikke mening, at de vil overdrage noget, men ikke alt. Vis mere Luk

TV2's nyhedschef, Jacob Kwon, har tidligere forklaret til Ekstra Bladet og andre medier, at dokumentaren oprindeligt skulle have omhandlet sexisme på arbejdspladser generelt, men at dokumentaren i researchprocessen mere kom til at handle om sexisme på TV2 selv.

Intern splid på TV2: Flere medarbejdere i angreb på ledelsen

Jacok Kwon, der er nyhedschef på TV2, har flere gange forklaret, at de ikke mente, at det ville være troværdigt, at TV2 undersøgte sig selv. Foto: Bjarne Bergius Hermansen/DR

Derfor besluttede ledelsen, at det ikke var muligt for TV2 at bringe optagelserne med henvisning til, at det ikke ville være troværdigt, at de undersøgte sig selv. Den beslutning skabte ramaskrig hos en lang række medarbejdere på TV2, der valgte at udtrykke deres utilfredshed med beslutningen i et brev til ledelsen.

TV2's nyhedschef, Jacob Kwon, oplyser til Ekstra Bladet, at han ingen kommentarer har til sagen eller til den kritik, Anna Thygesen retter.

Fortæller om chikane I forbindelse med dokumentaroptagelserne har Anna Thygesen lavet flere optagelser med dokumentar-gruppen. Her har hun fortalt om sine egne oplevelser med sexchikane i sin tid på TV2. - Jeg er ikke en af de kvinder, der har mest på spil i det her. Jeg nævner ikke navnet på den, der har udsat mig for krænkelser, og jeg fortæller mest om kulturen, siger hun og fortsætter: - Men jeg fortæller ærligt om den oplevelse, jeg havde på TV2, hvor jeg taler med en chef, og han siger til mig, at jeg aldrig vil blive til noget, fordi han ikke vil kneppe mig, siger hun og tilføjer: - Min historie skal være med til at illustrere, at der var en ledelse, der også var med til at udnytte deres magt, og jeg vil gerne være med til at illustrere, at det var sådan noget, man syntes, man kunne tillade sig at sige til folk. Derfor sagde jeg ja til at medvirke.