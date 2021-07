Står frem med diagnose

I en ny dokumentar om pop-duoen 'Fyr og Flamme', er de to unge mænd helt ærlige om deres personlighed og de udfordringer, de må igennem.

I 'Fyr og Flamme rammer Europa' fortæller forsangeren og skuespiller Jesper Groth, at han har en bipolar lidelse.

- Hvis jeg skal beskrive mig selv, så hvis vi var i Hundredemeterskoven var jeg tigerdyr og æseldyr skiftevis. Jeg har bipolar sindslidelse type to, og det er helt klart noget, der trigges af ekstreme situationer.

Hvad er bipolar lidelse? Ifølge Psykiatrifonden er bipolar lidelse det, som man tidligere har kaldt maniodepressiv. 'Bipolar affektiv sindslidelse kaldes i daglig tale bipolar lidelse. Tidligere blev sygdommen også kaldt maniodepressiv sygdom. Når man har bipolar lidelse, svinger ens stemningsleje og aktivitetsniveau betydeligt. Så i nogle perioder er personen manisk, og i andre depressiv. Under en mani føler personen sig meget opstemt uden grund. Det kan variere fra ubekymret højt humør til vild overstadighed. Og med opstemtheden følger øget energi med hyperaktivitet. Under en depression er personen trist og nedtrykt. Energien og aktivitetsniveauet daler. Og det samme gør evnen til at glæde sig og føle interesse', lyder det. Kilde: Psykiatrifonden.dk Vis mere Vis mindre

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Jesper Groth, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

Ikke glad for engelsk

I dokumentaren om de to venner kommer man helt tæt på deres rejse til Holland, hvor de skal kæmpe for den danske sejr.

Her fortæller Jesper Groth, at han har haft problemer med at tale med den udenlandske presse, fordi han faktisk ikke er så glad for at tale engelsk.

- Jeg hader at tale engelsk, jeg har aldrig kysset med en pige i udlandet, siger han i dokumentaren.

I dokumentaren forklarer Jesper og Laurits også, at det spørgsmål de fik mest var, hvorfor de ikke sang på engelsk.

- Det er jo fordi, det er en dansk sang, lyder det.

Du kan se hele dokumentaren på DR tv