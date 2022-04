Står frem med graviditet: 'Jeg har længe været i tvivl'

'Ex on the beach'-deltageren Tessie Skovly bekræfter over for sine følgere, at hun venter barn.

Det gør hun i et opslag på Instagram.

'Jeg har længe været i tvivl, om jeg skulle poste det her, eftersom folk er så modbydelige på nettet, og jeg egentlig bare gik i min egen boble af både frygt, frygt for at miste igen, og glæde over at være gravid igen', lyder det.

Det har dog ikke været en dans på roser for den unge kvinde at være gravid for anden gang.

'22 november, står jeg sat til at føde min lille engel. Det er helt korrekt at det slet ikke har været planlagt, men jeg tror på alt sker af en grund, og jeg er slet ikke alene i alt det her. Idag er jeg præcis 9 uger henne, samme tidspunkt som jeg mistede sidst, og jeg stod allerede med en positiv test i uge 2!! Yes, uge 2! Og allerede fra uge 4, lå mit hoved over toilettet i døgndrift (det gør det stadig) jeg kan absolut ingenting, og jeg har Max 1-2 timer i ugen, jeg har overskud til noget som helst', skriver hun.

Stor glæde

Alligevel glæder Tessie Skovly sig til at blive mor.

'Men det er helt okay - det bliver det hele værd i sidste ende. Jeg har lavet mange fejl i min fortid, men jeg er godt nok også vokset siden. Ja, jeg laver stadig fejl. Men jeg ændre mig hver eneste dag, og jeg lever hver dag, for at blive den bedste mor. Jeg håber i vil følge med på vores lille rejse, og respektere jeg kun deler ud af de ting, som jeg selv ønsker'.

Ekstra Bladet har kontaktet Tessie Skovly for en uddybende kommentar.

Den unge kvinde kom i modvind i 2020, efter hun blev dømt for bedrageri.

Det skete, efter at Tessie Skovly blandt andet har solgt designertasker, tøj og elektronik til i alt 73 personer, som dog aldrig modtog varerne. Ifølge tiltalen fik Tessie Skovly personerne til at overføre penge til forskellige konti, men de fik aldrig deres varer at se. Til formålet brugte hun blandt andet kørekort, der ikke var hendes, til at identificere sig selv.