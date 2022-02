Står frem: Vi er kærester

Der er et nye kendis-par i byen.

Over for BT bekræfter tidligere 'Vild med dans'-stjerne Sara Maria Franch-Mærkedahl, at hun danner par med skuespilleren Nikolaj Kopernikus.

'Ja, vi er kærester', lyder det kortfattet fra skuespilleren til mediet.

Hvor længe forholdet har stået på, er derfor svært at regne ud, men Sara Maria Franch-Mærkedahl har tidligere fortalt til Ekstra Bladet, at de to havde et solidt venskab.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Sara Maria Franch-Mærkedahl, at de to er sammen

- Ja, vi er sammen, og jeg er meget glad for at vi er kærester, fortæller hun, men ønsker ikke for nuværende at udtale sig mere om forholdet til skuespilleren.

Hvor længe parret har været sammen vides endnu ikke. Foto: Mogens Flindt

Sara Maria Franch-Mærkedahl er ud over sin tid i 'Vild med dans' kendt som vejrvært på TV 2.

Nikolaj Kopernikus kender de fleste nok fra film som 'Klassefesten'.