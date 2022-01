Står til stor milliongevinst

Omkring to år.

Det er så lang tid, den populære sportsvært Rasmus Staghøj har boet i en ejerlejlighed midt på Christianhavn.

Men noget tyder på, at det er blevet tid til et nyt hjem - den 97 kvadratmeter store lejlighed i hovedstaden er nemlig netop kommet til salg.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Sportsværten, der slår sine folder på TV2, købte hjemmet tilbage i 2019 med sin kæreste Katrine Hughes, men parret overtog nøglerne på den spæde første dag i 2020.

Dengang lød købsprisen på 5,5 millioner kroner for lejligheden, der har fire værelser og flere altaner – både den franske og almindelige slags.

I dag skal du dog betale 7,25 millioner kroner for lejligheden, der ifølge salgsmaterialet hos mæglerbutikken Nybolig København K/City, ligger 'mellem Christianshavns kanaler, dens bugnende café- og restaurantmuligheder, nær Vor Frelsers Kirke og kun to minutter fra metroen'.

Nu kan lejligheden blive din. Foto: Nybolig København K/City

Kæmpe prisstigninger

Hvis lejligheden bliver solgt for et beløb tæt på udbudsprisen, kan Tour de France-værten altså se frem til at tjene tæt på et par millioner på salget efter to års ejerskab - uden tanke for penge brugt på eventuelle forbedringer af hjemmet.

Men udbuddet af Staghøjs lejlighed kommer også efter to år med enorme prisstigninger på det københavnske boligmarked:

Ifølge Boliga.dks tal er priserne på en kvadratmeter ejerlejlighed, der i 2019 i gennemsnit blev solgt for 51.290 kroner i postnummeret København K, steget over 22 procent, så køberne i 2021 gav svimlende 62.373 kroner for en kvadratmeter ejerlejlighed i området.

Du skal dog give lidt mere for en kvadratmeter i den populære sportsværts lejlighed i postnummeret, som er udbudt til salg for en kvadratmeterpris på over 74.700 kroner.

Rasmus Staghøj er kendt som fast vært på TV2, når Tour de France ryger over skærmen som soundtrack til de danske somre. Han er forlovet med Katrine Hughes, med hvem han netop er blevet far til en søn.

Se Rasmus Staghøjs lejlighed her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hør årets første udgave af Kvindetribunalet herunder eller i din podcastapp. Det handler om Christian Eriksen, Støjberg og en radiokanal i fåreklæder.