Står til stor milliongevinst

Det er ikke længe siden, at Mikkel Kryger kunne fortælle, at han og hustruen var blevet forældre for tredje gang til en lille sund og rask pige.

Familieforøgelsen betyder nu også, at parret kigger mod nye boligeventyr.

De har således valgt at sætte deres villa i Hellerup til salg.

Det skriver Se og Hør.

Den 38-årige tv-vært og hans kone, den fem år yngre Camille Mynthe, har sat bindingsværkshuset til salg for 10.495.000 kroner.

Sælger de til udbudsprisen, står de dermed til at tjene et klækkeligt millionbeløb, da de købte boligen i sin tid for 5,8 millioner kroner.

Mikkel Kryger vil nu af med sin villa i Hellerup. Foto: Ivan Boll

'Særlig charme'

Villaen indeholder 125 kvadratmeter og har en kælder på 18 kvadratmeter.

Huset byder ifølge salgsopstillingen på 'en helt særlig charme, sjæl og bindingsværk, og indenfor venter jer en velindrettet planløsning, som råder over tre værelser, to badeværelser samt et fantastisk køkken-alrum og en lys dagligstue', mens man som køber ligeledes får en have og et dertilhørende anneks.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Mikkel Kryger, der oplyser, at han og konen for nuværende ikke har yderligere kommentarer til hussalget.

Mikkel Kryger, der blandt andet tidligere har været vært på 'Voice Junior', og Camille Mynthe blev gift i 2017 ved et intimt bryllup på Københavns Rådhus.

- Det var kun os tre (parret og sønnen Max, red.), og det var lige sådan, at vi gerne ville have det. Så kan det være, at vi holder noget stort på et senere tidspunkt, fortalte Kryger i forbindelse med brylluppet.

Se mere om Mikkel Krygers bolig her.