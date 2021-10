Står ved boykot trods stor kritik

Den amerikanske R&B-sanger R. Kelly blev tidligere på ugen kendt skyldig i blandt andet afpresning, menneskehandel og seksuelle overgreb.

Allerede da de grove anklager kom frem, meldte flere danske radiostationer ud, at de ikke længere ville spille hans musik, men DR har efter dommen nægtede at boykotte R. Kelly.

I P5-programmet 'Hit på hit' skal man dog ikke forvente at høre sangerens musik. Vært Dan Rachlin slog efterfølgende over for Ekstra Bladet fast, at han ikke ønskede at spille R. Kelly-numre.

Den udmeldingen blev efterfølgende modtaget med blandede følelser rundt omkring i Danmark. Både i Ekstra Bladets kommentarspor og på Dan Rachlins egen Facebook-profil blev han mødt af stor kritik, og den fatter han ikke meget af. Det fortalte han, da Ekstra Bladet mødte ham til premieren på den nye James Bond-film, 'No Time to Die'.

- Jeg forstår ikke rigtig, at det bliver til så stor en historie. Vi taler om en serie-overgriber, som står til flere årtiers fængsel, som har dyrket menneskehandel og måske pædofili og har tvunget 50-100 piger til noget, de ikke har haft lyst til, siger han og fortæller om reaktionerne.

Dan Rachlin havde taget sin datter, Filippa, med til premiere. Foto: Anthon Unger

Han fortæller videre om de reaktioner og den kritik, han har modtaget.

- Så bliver Dan Rachlin til moralens vogter, som er forarget. Jeg er ikke en skid forarget, og jeg anerkender, at der er en kæmpe kompleksitet i det her, fordi der er masser af rockmusikere, som ikke er guds bedste børn. Men nu trækker jeg en streg i sandet, og den går ved R. Kelly. Også fordi hans sange ofte handler om at forføre og sex. Det går altså ikke, siger Rachlin, der dog godt kan sætte sig i kritikkernes sted.

- Det kan jeg godt forstå, for hvorfor spiller jeg så 'Let it be' med Phil Spector, som har myrdet en kvinde, og hvad med Michael Jackson og blablabla. Det skal man jo gøre op med sig selv, men min grænse går ved R. Kelly, fastslår han.

Herefter gik Dan Rachlin og datteren ind i biografsalen for at se den 25. James Bond-film, hvor han blandt andet kunne opleve den nye og efter sigende mest 'badass' Bond-girl i filmhistorien.