Stadig hårdt ramt

Tidligere på måneden fortalte TV 2-værten Ditte Haue, hvorfor hun i en periode havde været væk fra skærmen og Nyhederne på TV 2.

Her forklarede hun, at hun efter et sygdomsforløb med corona var blevet ramt af en række senfølger, som hun stadig kæmpede med, og derfor havde hun været nødt til at trække stikket i en periode.

Lørdag aften dukkede 36-årige Ditte Haue så op på den røde løber til TV Prisen 2022 på Tivoli Hotel, og her fortalte hun mere om, hvordan det går hende i dag, hvor hun er tilbage på skærmen.

- Jeg var syg i en måneds tid, efter jeg blev ramt af corona. Det har sgu været ret træls, og jeg er faktisk stadig ikke på toppen, sagde hun ærligt og fortalte mere om, hvilke eftervirkninger hun i øjeblikket kæmper med:

- Det er træthed og svimmelhed og hovedpine, som der er rigtig mange, der beskriver. Desværre. Men jeg har det meget bedre end mange andre lige nu, men jeg er stadig meget træt, når jeg kommer hjem.

Af samme årsag var hun nødt til at trække stikket fra jobbet helt i en periode.

- Jeg havde brug for at være lidt væk, så det var noget med at være væk, imens det var grelt og så stille og roligt komme tilbage igen. Nu er det jo et virkelig vigtigt tidspunkt at lave nyheder på (på grund af krigen i Ukraine, red.), så jeg er glad for, at jeg har det godt og kan være skarp i hovedet.

- Så må jeg sove lidt mere, når jeg kommer hjem om aftenen, sagde hun og tilføjede, at hun er tilbage på TV 2 på fuld tid.

Ditte Haue var et stort smil, da hun troppede op på den røde løber. Foto: Emil Agerskov

En masse kærlighed

Ditte Haue fortæller videre, at hun har modtaget en stor omgang kærlighed på de sociale medier, imens hun har været væk.

- Folk er simpelthen så søde. Man hører jo mest om, at Instagram er sådan et åndssvagt sted. Så blev jeg bare så glad, for jeg havde været væk i noget tid, fordi jeg var så træt , og så åbnede jeg min inbox, hvor man jo kan få beskeder fra folk, man ikke kender, og så var der bare virkelig mange, der spurgte, om jeg var okay, og hvorfor jeg ikke havde været der, og om jeg var ved at skifte job, eller hvad der var i gærde. Så det var faktisk rigtig rart, at sociale medier også kan give noget kærlighed, sagde hun med et smil.

- Så jeg skrev det (om sygdommen, red.) på Instagram, fordi jeg gerne ville sige tak for, at folk har været så søde.

Her ses Ditte Haue sammen med TV 2-chef Jacob Kwon. Foto: Emil Agerskov

- Var du hårdt ramt af corona, da du var ramt af sygdommen?

- Jeg havde feber, men det var ikke noget vildt. Jeg havde det skidt og havde feber, lød det fra Haue, der dog ikke var overrasket over, at hun blev ramt af eftervirkninger trods sin unge alder:

- Jeg synes, man hører om mange, der bliver ramt af alt muligt efter corona.