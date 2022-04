Stadils kattelem: Tjener millioner i Rusland

Christian Stadil proklamerede på Facebook, at man lukkede ned for aktiviteten i Rusland i alle 100 procent ejede selskaber i Thornico-koncernen.

Det gælder dog ikke for forretningsforetagender, hvor Christian Stadil ejer mindre end 100 procent af virksomheden. BT har nemlig kunnet dokumentere, at man ikke lukker driften i Rusland for Brødrene Hartmann A/S, som producerer emballage og som Stadil ejer aktiemajoriteten i.

Brødrene Hartmann A/S købte i begyndelsen af 2021 en fabrik i Rusland, som leverede indtægter for 90 millioner kroner om året, og da virksomheden er en del af Thornico-koncernen, bidrager millionerne dermed også til Stadils imperium.

Christian Stadil tjener derfor fortsat penge i Rusland. Det er på trods af, at flere danske virksomheder har valgt at lukke alle forretningsforetagender i landet.

'Rusland vinder mere'

Serieiværksætteren er ellers ikke bleg for at vise sin støtte til Ukraine på de sociale medier. Samtidig har hans virksomhed Hummel lavet indsamling til fordel for Ukraine igennem Amnesty.

Men overfor BT giver Christian Stadil en forklaring på valget om at blive i Rusland.

- Hvis vi indstiller produktionen eller sætter vores fabrik til salg, vil den russiske regering vinde mere, end hvis vi opretholder driften. Det største økonomiske bidrag til den russiske regering ville være en overdragelse af vores fabrik, der straks kan drives videre på russiske hænder, siger Christian Stadil.

Svært at sige

Det har endnu ikke været muligt for Ekstra Bladet at få en uddybende kommentar fra Christian Stadil i forhold til den udtalelse.

Men ifølge Lars Johannsen, som er lektor hos institut for statskundskab og ekspert i global politisk økonomi - herunder økonomiske sanktioner - er det svært at sige, hvad der rammer Rusland hårdest.

Lars Johannsen kan derfor ikke sige, hvad der er optimalt, hvis man ønsker at gøre livet surt for præsident Putin, da det kan være individuelt for hver virksomhed.

Men Christian Stadil kan heller ikke konkludere, at en overdragelse af deres fabrik vil være det største økonomiske bidrag til Rusland.

- Man kan ikke sige, hvad der nødvendigvis er rigtigt og forkert. Men til gengæld vil de virksomheder, som trækker sig ud af Rusland tage et økonomisk tab.

- Hvorvidt der er en gevinst for den russiske stat, som er større, ved at produktionen havde fortsat, eller at virksomheden bliver nationaliseret, er en meget svær beregning. Fordi så skal man tilbagediskontere afkast og sådan nogle ting, og hvad vil det koste, at nogle bliver arbejdsløse. Så det vil helt afhænge af den enkelte virksomhed, siger Lars Johannsen.

Vil koste millioner at forlade Rusland

En ting er dog sikkert. Fjerner man alle forretningsforetagender i Rusland, vil det koste virksomheden dyrt. Det kan være voldsomt omkostningsfuldt, og derfor handler beslutningen formentlig lige så meget om Stadils egen pengepung.

Det er i virkeligheden et spørgsmål om, hvor mange penge man selv er villig til at miste - og ikke mindst hvad man synes er etisk korrekt. Blandt andre Carlsberg har trukket sig ud af Rusland og forventer derved et tab på omkring 19 milliarder kroner.

- Enhver sag er nødvendigvis ikke så klar og enkel, men de står selvfølgelig i et dilemma. Det er den enkelte virksomhed, som må afveje de her problemer og muligheder.

- For virksomheder, som er meget kapitaltunge, kan det være meget, meget omkostningsfuldt at trække sig ud, hvis virksomheden altså bliver nationaliseret, og man ikke kan få solgt virksomheden, hvilket er meget svært i Rusland i øjeblikket, lyder det fra Lars Johannsen.

Trak sponsor-aftale fra Tibet

Det er ikke første gang, Christian Stadil roder sig ud i problemer på den geopolitiske scene. Tilbage i 2006 førte Hummel sig frem som en stor støtte af det fattige fodboldlandshold i Tibet.

Her var indgået en sponsoraftale, som skulle løbe i fem år, men allerede i 2008 blev aftalen ophævet. Det gik nemlig ud over deres handel med Kina.

Derfor trak Hummel sig fra aftalen og efterlod det tibetanske landshold uden sponsorpengene.

Christian Stadil har tjent langt størstedelen af sin formue på sportsmærket Hummel. Foto: SCHÜTT HENRIK/POLFOTO

Prædikede karma og sejlede sprængstoffer

Christian Stadil har siden 00'erne først sig frem som buddhist, der prædiker fred, kærlighed og karma.

Men alligevel valgte Christian Stadil at leje et skib gennem Thorco Shipping til virksomheden Shipcraft, som skulle sejle med missiler og sprængstoffer til henholdsvis Sydkorea og Kina.

Helt præcist fragtede man 69 jord-til-luft-raketter og 150 ton sprængstof, men skibet blev stoppet flere gange under fragten, da de mange sprængstoffer ikke var lastet korrekt, og der ikke var styr på papirerne.