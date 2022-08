Danske kendte ... 1. aug. 2022 kl. 15:24 Gem artikel Gemt artikel

Stalker brød ind hos stjerne: Sov i hans seng

Daniel Seavey fra boybandet Why Don't We var onsdag udsat for et indbrud fra en sindsforvirret stalker, som sov i hans seng og gik rundt i huset iført hans tøj