Startede Metoo-storm: - Helt vildt fedt

Da Sofie Linde stillede sig op på scenen ved Zulu Comedy Galla og fortalte om en 'stor tv-kanon', der 12 år forinden havde udsat hende for voldsom sexchikane, havde hun næppe forestillet sig den bølge, hun satte i gang.

Kvinder på stribe - i både mediebranchen og andetsteds - stod frem og fortalte om en kultur af krænkelser, der har ledt til flere afskedigelser - senest var det tv-værten Jens Gaardbo, der valgte at stoppe på TV2 samtidig med, at han erkendte, at han for 20 år tilbage udviste dårlig dømmekraft, da han var ansat som nyhedschef.

Sofie Linde har fulgt med fra sidelinjen og jubler over den oprydning, der foregår netop nu.

- Jeg tror, jeg har det ligesom alle andre kvinder. Jeg synes, det er helt vildt spændende og helt vildt fedt, det er jo en opgradering af det samfund, vi lever i, og den måde vi er sammen på, siger hun, da Ekstra Bladet møder hende på et virtuelt pressemøde forud for den kommende 'X Factor'-sæson.

- Der er mange ting i 2020, der handler om, hvordan vi behandler hinanden, og det er helt vildt vigtigt for et samfund, så vi ikke går i stå. Vi har gjort det før. Det er ikke mange år siden, det var okay, at vi slog børn, eller vi havde en anden alkoholpolitik på arbejdet. Eller at man lige tog bilen hjem, selvom man havde fået et par bajere. Sådan er det ikke i dag.

Sofie Linde startede den Metoo-bølge, der rullede i efteråret.

En dino-tid

- Nu har TV2 en dokumentar på vej omkring krænkelser, Jens Gaardbo stoppede forleden. Hvordan har du oplevet den seneste tid?

- Jeg synes jo i virkeligheden, at det, der står stærkest for mig, er, når man er en del af noget større og et fællesskab. Vi formåede jo under denne her bølge rent faktisk at tage hinanden i hånden og insistere på at snakke om en kultur, som har hersket i rigtig mange år, som vi ikke har vidst, hvad vi har skullet gøre ved.

- Nu er der et oprydningsarbejde i gang, men der er også skabt et rum, hvor jeg tror, det er lettere for kvinder at sige fra, hvis de oplever noget, de synes er ubehageligt, og forhåbentlig så bliver det sådan, at inden for få år, så vil kvinderne se på os og sige 'hold kæft I levede i en dino-tid', siger hun håbefuldt.

Tidligere ansat på TV2: Gaardbo burde stå frem

- Hvordan har du det med at have startet den proces?

- Jeg ser ikke mig selv som en kransekagefigur. Der skete jo først noget, da vi stod rigtig mange. Før det var det jo bare en debat om, at jeg var en fræk pige, der ville have opmærksomhed og alt muligt andet. Der sad mediechefer i 'Presselogen' og sagde sexisme ikke fandtes. Pludselig var der rigtig mange kvinder, der sagde 'godt kammerater, nu lukker i røven, og så fortæller vi jer lige, hvad der foregår på gulvet', og så skete der noget.

- Der kom et gearskifte, og det er jo i virkeligheden det, der har gjort bølgen, for den kunne ligeså godt være stoppet med mig.

Sofie Linde med Melvin Kakooza, som vikarierer for hende i næste års 'X Factor'. Foto: Mogens Flindt

Vil ikke være politimand

- Bliver der gjort nok?

- Det er svært at sige. Jeg vil ikke gå og være politimand. Jeg vil jo mene, at hvis jeg havde en stor virksomhed, så ville jeg kæmpe for at være den, der gik forrest, jeg ville være ellevild for at være den første til ikke bare at dreje på den håndbog, der var i forvejen, men faktisk sige 'det, vi har gjort, virkede ikke, nu starter vi helt forfra, og vi skal være den fedeste arbejdsplads for både mænd og kvinder'.

- Det er lige præcis det, det handler om. At vi behandler hinanden med respekt. Den er faktisk ikke længere. Det er ikke så svært.

