Starter nyt eventyr

Efter fem år i udlandet har Stéphanie Surrugue valgt at rive pløkkerne op og flytte tilbage til Danmark.

'Here we go again', skriver Stéphanie Surrugue i et opslag på Instagram og fortæller, at hun er blevet boligejer og har slået rødder i København, hvor hun har købt en lejlighed.

'Jeg er meget glad over at springe ud som boligejer efter at have boet til leje i så mange år i både København, Washington og Paris'.

'Nu har jeg kastet et anker i tilværelsen, og dét føles faktisk rigtig godt. Men det er min fjerde flytning på seks år, så NU er det også slut - for et godt stykke tid, i hvert fald', skriver Stéphanie Surrugue til Ekstra Bladet.

Savnede familien

Under coronapandemien blev Stéphanie Surrugue klar over, hvor meget hun savnede sin familie hjemme i Danmark, hvilket også var grunden til, at hun valgte at flytte hjem igen.

I en lang årrække har hun været bosat i udlandet, og derfor glæder hun sig også til at have familien i nærheden.

'Det er dejligt. Vi er meget tætte i min danske familie, og de har allesammen hjulpet til med at gribe malerruller, boremaskiner og hovedrengøring, så jeg føler mig meget heldig og skal vist snart finde ud af, hvordan mit komfur virker, så jeg kan invitere hele klanen på indflytnings-middag', skriver Stéphanie Surrugue.