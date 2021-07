Stig Elling: Det er slut

Det er med både glæde og vemod, at Stig Elling og hans mand, Steen, har fået solgt deres elskede sommerhus i Rågeleje

I mere end tre årtier har det gule sommerhus beliggende et stenkast fra stranden i nordsjællandske Rågeleje været den tidligere rejsekonge Stig Elling, og hans mands, Steen, helle i en travl hverdag, der ofte er blevet tilbragt under eksotiske himmelstrøg ude i verden.

Men nu er det slut. Huset er solgt. Til et ungt dansk/engelsk par. Det fortæller Stig Elling til Ekstra Bladet.

- Nu er det slut, og vi føler både glæde og vemod. Det sted har givet os så mange dejlige stunder og oplevelser. Men nu er det solgt, og vi er klar til et nyt kapitel i vores liv. formentlig det sidste, men forhåbentlig også det bedste, siger han.

Stig Elling afleverer om kort tid nøglerne til sit sommerhus til nye ejere. Foto: Linda Johansen

Den svære beslutning og at sælge om at sælge blev truffet, da området er for kuperet til Stig Elling, der er ramt af Parkinsons.

Sommerhuset kom på markedet i juni, og om få uger flytter de nye ejere ind.

- Det er min fornemmelse, at de går op i områdets smukke natur, siger Stig Elling.

Herligheden blev solgt for lige præcis to millioner. Meget tæt på parrets udbudspris.

- Det er kun petitesser, vi har forhandlet om, siger Stig Elling.

Rejselysten har han altid været, men coronarestriktioner har holdt ham og manden hjemme. Og selvom verden er ved at åbne, venter han lidt endnu med at planlægge rejse til sit elskede Grækenland.

- Jeg har svært ved at bære mundbind. Men vi håber da på at kunne rejse på efterårsferie. Nu må vi se ..., siger han.