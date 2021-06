Stine Sara med tourettes: Glad for at gøre en forskel

Stine Sara Kold er glad for, at hun kan gøre en forskel for folk, der føler sig anderledes

Hvis hun pludselig råber, 'jeg har en stor pik', er det ikke, fordi det er sandt. Eller fordi hun vil fornærme nogen.

Stine Sara Kold er nu engang bare født med Tourettes syndrom, og faktisk er hun stolt af, at hun kan gøre en forskel for dem, der føler sig anderledes.

- Jeg har talt med flere, der har været glade for, at jeg tør stå frem med min 'anderledeshed'. Det er inspirerende. Og det er bare JA!

- Det er lige præcis det, jeg vil. At gøre folk stærkere i at stå i sig selv.

Det fortalte Stine Sara til Ekstra Bladet ved dette års Reality Awards. Klippet kan ses øverst i artiklen.

Stine Sara har lavet sit eget tøjmærke og tager også ud som foredragsholder, hvor hun fortæller om livet med tourettes. Foto: Anthon Unger

En stor ære

Stine Sara lagde da heller ikke skjul på, at hun er meget begejstret for at være en del af award-showet. Og at hun har fået muligheden for både at uddele priser og andet.

- Jeg føler, jeg er med til at skabe en positiv effekt. Det kan jeg godt lide, og det har været en stor ære at få lov til at dele priser ud.

- Hvordan har det været pludselig at være så kendt et ansigt?

- Det har både været sjovt, men rent praktisk med tourettes har det også været rart. Normalt, når jeg får et tic, beklager jeg og siger, at jeg har den her sygdom, fortalte hun og fortsatte:

- Men nu ved folk jo, hvem jeg er. Så de reagerer meget positivt.

Nye ting i sigte

Og rampelyset for den 37-årige er ikke en døgnflue - tværtimod. Faktisk fortæller hun, at der er flere ting i vente i fremtiden.

- Der kommer noget tv senere på året. Måske også til næste år. Men jeg må ikke sige, hvad det er, lød det fra Stine Sara.