Stinkende rig: Millionerne vælter ind

Det kører i den grad på skinner for komikeren Anders Matthesen, når det kommer til økonomi.

Han kan således fremlægge et flot regnskab for 2021, hvor han har fået sit millionoverskud til at yngle markant i virksomheden Sudoku ApS, hvis formål er at 'udvikle og producere film, tv og indhold til netbaserede tjenester', og som han ejer sammen med sin kone, Cemille.

Virksomhedens bruttofortjeneste, der er omsætningen fraregnet en række omkostninger, lyder på 9.082.986 kroner.

Det er en væsentlig forskel fra bruttofortjenesten i 2020, som lød på 2.077.367.

Det betyder da også, at Matthesen kan fremlægge et flot årsresultat på 8.665.945, hvilket også er en stor vækst sammenlignet med 2020, hvor overskuddet lød på 2.107.588.

Egenkapitalen i virksomheden lyder derfor nu også på 20.809.246 kroner, hvor det beløb i 2020 var 12.256.292.

Af ledelsesberetningen fremgår det, at resultatet for året anses som tilfredsstillende.

'Ternet Ninja 2' blev en kæmpe succes for Anders Matthesen. Foto: Jonas Olufson

Film slog rekord

I 2021 havde Anders Matthesen da også stor succes med animationsfilmen 'Ternet Ninja 2', der hurtigt slog rekord i de danske biografer og blev den største danske premierefilm nogensinde, og man må formode, at netop succesen med 'Ternet Ninja 2' har spillet ind på de flotte resultater i årets regnskab.

Også regnskabet i Anders Matthesen Production ApS, som Cemille Matthesen ejer 100 procent af og dækker over komikerens shows, bugner med penge.

Her har han nemlig en egenkapital på 18.816.307.