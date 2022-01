Stjal ølkasser: - Det var som at køre en massespurt

Der er mange måder at lære at blive hurtig på. Brian Holm havde sin helt egen tilbage i 70'erne

I slutningen af året takker Brian Holm af som sportsdirektør. Men at han skulle ende som professionel cykelrytter og senere med ansvaret for det taktiske til adskillelige cykelløb lå ikke i kortene, da han var en stor knægt.

Egentlig drømte han mest af alt om at køre knallert, men det blev alligevel cykling, der blev hans vej frem.

Brian Holm er vokset op i 70'erne på Amager. Den gang pengene var små og man ikke bare fik, hvad man pegede på. Dengang unge mennesker kunne ønske sig noget længe eller måtte knokle for at spare sammen til et par Adidas-sko.

I Radio4-programmet 'Portrætalbum' fortæller Holm til vært Anders Bøtter, hvordan han og hans kammerater blandt andet gik fra dør til dør og samlede folks gamle aviser og blade sammen. Når man havde et ton, kunne man sælge det på Vestforbrændingen for 200 kroner.

- Det var altså mange penge dengang, understreger Brian Holm.

Brian Holm måtte knokle for kronerne som knægt. Privatfoto

Adrenalinsus

Han skaffede også kontanter til at forsøde sit liv på en knapt så lovlig - men meget spændende - måde, fortæller han.

- Jeg tror, at mange drenge i den alder har brug for at sus af adrenalin, siger han og fortæller, at han stjal ølkasser fra Ceres-depotet på Amager Landevej.

- For at få nogle penge tog vi derover fredag. Det var lige så meget spændingen i det, for der var vagthunde derinde. Og det gjaldt om at komme derind og få kasserne, inden de her schæferhunde kom. Det var ligesom at køre en massespurt. Man skulle satme løbe hurtigt for ikke at blive bidt, siger han og fortsætter.

- Jeg kan huske de hunde der. Føj for den lede, griner han.

Med tiden skiftede Brian Holm de hårdeste Amager-venner ud og kom i stedet under cykeltræner Leif Mortensen vinger. I starten var han langt fra en stjerne på to hjul. Klubhuset var mere et sted han hang ud og havde succes med dart og billard.

Som ung drømte Brian Holm mere om at køre knallert end cykel. Foto: Stine Bidstrup

Men så en dag foreslog Leif Mortensen, at Holm skulle have et rigtigt træningsprogram, og dermed blev de første sten på vejen til hans succes langt.

- Bare det, at han talte til mig var stort. Det var ellers ikke meget opmærksomhed, man havde fået fra nogen på det tidspunkt, siger Brian Holm og fortæstter.

- Leifs ord var lov, siger den tidligere cykelrytter, der derefter begyndte at vinde sine første cykelløb.

De seneste 20 år har Brian Holm været sportsdirektør - siden 2012 hos belgiske Quick-Step. Med udgangen af året stopper han på posten.

Du kan høre hele udsendelsen med Brian Holm her: