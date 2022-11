Stjerne-brødre leger håndværkere: I hus til halsen

Andreas Jessen renoverer sommerhus, han fortæller at han tidligere fik at vide, at det var lige til at rive ned

Andreas Jessen har fundet den store hammer frem og kastet sig ud i et gigantisk renoveringsprojekt, men også brormand Sebastian er i gang med at istandsætte hus

Brødrene Jessen, Andreas og Sebastian, har hænderne godt skruet på, og det har de i den grad også brug for.

For særligt Andreas står i hus til halsen, efter han har investeret i et sommerhus, der ligger i Nordsjælland mellem Tisvilde og Asserbo.

Når han ikke er på optagelser, står den på en større renovering af sommerhuset, som han håber står færdigt til foråret.

- Det er stort set det hele, der skal renoveres. Fundamentet og yderbeklædningen er det samme, men det er ligesom det, siger skuespilleren til Ekstra Bladet.

- Er det boligkøb i blinde-stilen, du kører med en totalrenovering?

- Altså, mægleren sagde, at det nok var et, man skulle overveje at rive ned. Så tænkte jeg: 'Ah, lad os nu se'. Det bliver et kongehus, men det har været et stort projekt. Det skal gerne stå færdigt til foråret, for vi skal jo også nå at kunne bruge det, siger Andreas Jessen.

Glæder sig

Han var torsdag aften troppet op på den røde løber ved 'Series Awards' i Aarhus sammen med sin bror Sebastian. De skulle sammen være værter for showet, og Sebastian glæder sig til, at brormand er færdig.

- Når han er færdig med sit sommerhus, så skal jeg låne det, lyder det med et grin.

Sebastian og Andreas Jessen på den røde løber. Foto: Anders Brohus

At det er to handymen, er der ingen tvivl om. Sebastian Jessen er nemlig også selv i gang med et renoveringsprojekt.

- Jeg er ved at istandsætte det hus, vi flyttede ind i tilbage i februar, min hustru og jeg. Det skal også lige have en tur. Ved siden af skuespillet går vi og slår hammer og søm.

I 2020 spillede de to brødre over for hinanden for første gang i tv-serien 'Alfa', og snart sker det igen. De røber nemlig, at de er godt i gang med et nyt tv-projekt, der ligesom 'Alfa' instrueres af Milad Avaz.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

