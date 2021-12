Stjerne-instruktør: Ægteskabet var i krise

Anne-Grethe Bjarup Riis åbner op om sine og ægtemanden Bos problemer med at få forholdet til at fungere i kølvandet på det kræftkaos, familien har befundet sig midt i

Det er ofte set, at ægtepar eller partnere kan gå gennem tykt og tyndt sammen og formår at overleve de værste kriser ved at kæmpe side om side i en koncentreret periode.

Men når hverdagen melder sig, faren er afværget og alt er faldet mere til ro, indtræffer en tomhed eller anden frustration midt i 'comedown', og så kan det hele ironisk nok falde fra hinanden, lige da det skulle have været godt igen.

Det kan instruktør og skuespiller Anne-Grethe Bjarup Riis nikke genkendende til.

Hende og manden siden 2003 Bo Mortensen har i hvert fald været tæt på at gå fra hinanden, efter at de som forældre kæmpede for sønnen Gilberts overlevelse.

Kom ud i lyset

Den stakkels knægt fik konstateret leukæmi som bare otteårig i 2015, og først efter to et halvt års benhård kamp blev han erklæret rask.

Og som om, det ikke var hårdt nok efter en periode, hvor Anne-Grethe og manden på skift måtte være på Rigshospitalet og samtidig passe parrets datter Yrsa hjemme, mens man var i dyb sorg og frustration, så kom efterveerne på bagkant.

Det fortæller Anne-Grethe Bjarup Riis i et stort interview i den nye udgave af Femina under titlen 'Det var et wakeup-call, da GIlbert blev syg'.

- Vi har været ved at gå fra hinanden, men der havde jeg det bare sådan: Skal mine børn først udsættes for vores cancerhelvede og dernæst trækkes igennem en skilsmisse? No way! Så det dér parforhold måtte jeg simpelthen arbejde med. Og tak for, at vi gjorde det og har kæmpet for det. Tak, fordi vi holdt fast i hinanden og er ved at komme ud i lyset igen, siger Bjarup Riis til Femina.

Anne-Grethe Bjarup Riis med manden Bo Mortensen i forbindelse med gallapremieren på 'Hvidstengruppen II: De efterladte' 15. december. Kort eftrer lukkede biograferne pga. corona. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Hun fortæller samtidig, at hun kan mærke på sig selv, at når man har været et sted SÅ mørkt, så gør man sig mere umage med livet.

Hende og husbonden har således bl.a. været hos en præst på Rigshospitalet, da Gilberts sygdom fortsat var meget kritisk, hvor de måtte udbryde 'vi kan ikke mere'.

Dertil svarede præsten ifølge Anne-Grethe Bjarup Riis: 'Jamen, I er jo forsømte', ligesom han sagde 'delt byrde er en lettere byrde'.

Og det er ifølge instruktøren et mantra, hende og manden har taget til sig.

Nu hjælper ægteparret hinanden med de tunge ting for at ægteskabet kan overleve, for som Anne-Grethe siger til Femina:

- Vi elsker stadig hinanden.

Filmpremiere udsat

En tung ting i den mildere ende, ægtemanden passende kan hjælpe sin kone med i disse dage, er frustrationen over de lukkede biografer.

Anne-Grethe Bjarup Riis' seneste værk 'Hvidstengruppen II: De efterladte' havde nemlig kun lige nået at have gallapremiere, og den skulle have været tilgængelig for menigmand i dag 1. juledag.

Så vidt nåede det ikke, og premieren er dermed udskudt, indtil biograferne får lov at åbne igen.

Ekstra Bladet har kontaktet Anne-Grethe for en kommentar, men hun er ikke vendt tilbage i skrivende stund.