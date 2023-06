Stjernekok afslører: Intimt møde med Løkke

Umut Sakarya fortæller, hvordan Lars Løkke Rasmussen var vært for et mindeværdigt syn på vej over det store hav

Lars Løkke Rasmussens underbukser har før været rigt omtalt.

Men nu løfter stjernekokken Umut Sakarya, som var Løkkes skibskok på reality-turen over Atlanten forrige år, sløret for en anekdote, der handler om fraværet af Løkkes underbukser.

I et klip, der stammer fra første afsnit af komiker Ghaith Kashkuls nye talkshow 'The Kashkul Show', er Umut blandt andet er centrum for et godt grin, mens han fortæller de semi-slibrige detaljer om udsigten på vej over Atlanten.

Uddraget har Ghaith Kashkul delt på sin egen Instagram-profil.

- Jeg var ude og sejle over Atlanten, og så sad jeg over for Lars Løkke. Han havde en badekåbe på, men ingen underbukser. Den dag glemmer jeg ikke. Manden sidder sådan der jo!, forklarer kendis-kokken i talkshowet, mens han figurativt spreder benene.

Umut Sakarya fik både lavet mad og set det meste på turen over det store hav. Foto: Discovery Networks

Ikke skræmt væk

Selvom kendiskokken ser noget skræmt ud, mens han beretter om mødet med Moderaternes formand og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der dengang var menigt Venstre-medlem, lader det dog til, at der skulle mere til for at skille de to matroser ad.

I hvert fald har Umut tidligere fortalt, at han har holdt fast i kontakten med Lars Løkke, efter de kom hjem fra den store sejlads.

I hvert fald et flæske-baseret forhold.

- Lars kommer og henter flæsk hos mig nogle gange. Man får en anden form for venskab, når man har været koncentreret sammen i så lang tid, sagde Umut Sakarya blandt andet efter turen i 2021.