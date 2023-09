Stjernens smarte trick: Sådan sikrede han sig succes

Norske Jakob Oftebro snakker - ud over norsk - flydende svensk og dansk, så han nærmest lyder indfødt. Og det er fuld bevidst, for det giver ham flere gode roller. Vennen gav en hånd til det danske

Han har medvirket i et væld af danske produktioner og taler sproget, så man nærmest tror, han er dansk.

Går du på Netflix og ser den svenske film 'Black Crab' - på svensk: 'Svart Krabba' - så vil du opleve Jakob Oftebro som sej actionmand på skøjter i en af hovedrollerne på formfuldendt svensk.

Og så er der selvfølgelig det norske. Modersmålet.

Tre skandinaviske sprog, som 'Dansegarderoben'-stjernen Jakob Oftebro taler til perfektion.

Hør Jakob Oftebro tale svensk her. Artiklen fortsætter nedenunder ...

Får den halve løn

Men hvordan kan det lade sig gøre at tale to sprog, der ikke er modersmålet, med blot en lillebitte snert af accent - hvis overhovedet nogen?

I det danskes tilfælde hedder forklaringen - blandt andet - Johannes Lassen.

Skuespiller, 'Gidseltagningen'-hovedrolleindehaver, privat ven til Oftebro og åbenbart også en god dansklærer.

Annonce:

- Det er på grund af ham her (at Jakob taler godt dansk, red.). Han får det halve af min løn og alt, hvad jeg ejer, siger Jakob Oftebro til Ekstra Bladet med et grin og peger på Johannes ved siden af.

- Nej, prøv at høre - det handler om, at jeg bor i København, og ...

Jakob Oftebro taler mere om sine skandinaviske sprogører - primært på norsk, men også dansk - i interviewet her.

- Er det seriøst? ER det Johannes, som har hjulpet dig?

- Ja, meget.

Johannes Lassen tager ordet:

- Altså i starten, hvis vi skal være helt ærlige, så 'indtalte' jeg faktisk mange af Jakobs replikker, når vi øvede. Hvor jeg sad med et manuskript og så sagde til Jakob, 'hvordan ville du sige dette her?', siger Lassen og fortsætter:

- Det her med at øve nogle replikker - hvis du har en stemmecoach på, så bliver det tit meget korrekt, hvor du derimod i en replik gerne vil prøve at få det gjort levende, siger Johannes Lassen.

Jakob Oftebro (t.v.) har fået hjælp til sit noget nær perfekte danske af vennen og kollegaen Johannes Lassen. Foto: Ernst van Norde

- Er det i virkeligheden et smart trick, du har luret, fordi du så kan være med i mange flere film i flere lande på den måde?

Annonce:

- Shhh - du skal ikke sige det til nogen.

- Ej, prøv at høre, det er sjovt det her med at arbejde i Danmark, Norge og Sverige. Jeg elsker at arbejde i Skandinavien. Så jeg føler mig heldig, og det har helt klart været et mål for mig hele vejen igennem.

Jakob Oftebro er født og opvokset i Norge, men er flere gange blevet hædret for sit arbejde i Danmark. Han har blandt andet modtaget en Robert-pris for sin rolle i filmen 'Margrethe den første'.

Tidligere i år var Jakob Oftebro aktuel i TV 2's store seriesatsning 'Dansegarderoben', hvor han spillede karakteren Robert. En rolle, som Oftebro i et interview før har fortalt, at han nærmest fortrød, fordi han spillede en voldparat ægtemand, som var et svin.

Oftebro er netop blevet far til to sammen med kæresten Hannah Chocron.

Læs den historie her.